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Порошенко назвав дату Об'єднавчого собору УПЦ

Порошенко назвав дату Об'єднавчого собору УПЦ
Президент Петро Порошенко повідомив, що Об’єднавчий собор, де буде проголошено про створення автокефальної помісної православної церкви відбудеться 15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві.

Про це він заявив під час виступу на форумі місцевого самоврядування - йдеться на сайті глави держави.

"...Цей Собор затвердить її статут, нашої нової церкви. Цей Собор обере Предстоятеля. Отже, собор відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя», - сказав Петро Порошенко.

При цьому він повідомив, що Вселенський Патріарх Варфоломій поінформував, що вже підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату на цей собор.

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Теги: Об'єднавчий собор, УПЦ
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Коментарі 1
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Чому президент про це повідомляє, а не самі священники? Устав Варфоломій пише... що ж то за церква така буде? Заполітизували все і як це назвати?!
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