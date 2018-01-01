Волиняни стали призерами міжнародного турніру з настільного тенісу
Сьогодні, 10:50
У Луцьку відбувся міжнародний турнір з настільного тенісу, присвячений пам’яті В.І. Змунчило і К.М.Блонського.
З 30 листопада по 2 грудня у Луцьку на базі залу КЗ «ДЮСШ №2 Луцької міської ради» (вул. Гетьмана Мазепи, 49 а) відбувся міжнародний турнір з настільного тенісу, присвяченого пам’яті В.І. Змунчило і К.М.Блонського.
В змаганнях взяли участь більше 120 спортсменів з різних регіонів України та Білорусі.
Серед волинян призерами змагань стали:
- Новохацька Олександра – 1 місце серед дівчат 2006-2007 р.н.;
- Ходзінська Дарина – 1 місце серед дівчат 2004-2005 р.н.;
- Голодюк Ілля – 3 місце серед юнаків 2006-2007 р.н.;
- Панчук Денис – 3 місце серед юнаків 2004-2005 р.н.;
Усі спортсмени є вихованцями КЗ «КДЮСШ № 2 Луцької міської ради», тренуються в тренера-викладача Демчука Є.Р.
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З 30 листопада по 2 грудня у Луцьку на базі залу КЗ «ДЮСШ №2 Луцької міської ради» (вул. Гетьмана Мазепи, 49 а) відбувся міжнародний турнір з настільного тенісу, присвяченого пам’яті В.І. Змунчило і К.М.Блонського.
В змаганнях взяли участь більше 120 спортсменів з різних регіонів України та Білорусі.
Серед волинян призерами змагань стали:
- Новохацька Олександра – 1 місце серед дівчат 2006-2007 р.н.;
- Ходзінська Дарина – 1 місце серед дівчат 2004-2005 р.н.;
- Голодюк Ілля – 3 місце серед юнаків 2006-2007 р.н.;
- Панчук Денис – 3 місце серед юнаків 2004-2005 р.н.;
Усі спортсмени є вихованцями КЗ «КДЮСШ № 2 Луцької міської ради», тренуються в тренера-викладача Демчука Є.Р.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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