2-кімнатну квартиру в «Юпітері» під Луцьком продають за новою ціною*
Сьогодні, 11:12
У Будівельній компанії «Інвестор» прийняли рішення продовжити акцію на знижену ціну 2-кімнатної квартири житлового комплексу «Юпітер».
Нагадаємо, згідно з умовами цієї акції квартира площею 79,1 м² продається за акційною ціною 11 500 грн/м², - інформує Перший.
«Ми помітили, що саме ця квартира – з цим плануванням, площею і кількістю кімнат – дуже подобається нашим клієнтам. Дійсно, квартира чудова: з великою кухнею, містким коридором і просторими кімнатами. Відтак ми прийняли рішення запровадити таку ж акцію на квартири у третьому будинку, який здадуть в експлуатацію у вересні 2019 року» – повідомили у Будівельній компанії «Інвестор».
Що це за квартира?
Це 2-кімнатна квартира на четвертому поверсі 4-поверхового (з мансардою) цегляного будинку. Площа квартири – 79,1 м². У ній – дві просторі кімнати, широкий коридор, кухня і санвузол.
Великий коридор легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно
Кухня має площу 15,62 кв. м.
Вітальня – 18,37 кв. м.
Лоджія - 5,22 кв. м.
Спальня – 18,13 кв. м.
Санвузол роздільний: туалетна кімната 2,26 кв. м, ванна – 4,72.
Яку знижку дає забудовник?
Ціна квадрантого метра житла у третьому будинку ЖК «Юпітер» - 13 000 грн/м².
Акційна 2-кімнатна квартира у цьому будинку продається за ціною 11 500 грн/м².
Відтак за умовами акції покупець економить 1500 грн на кожному з 79-ти квадратних метрів.
Обов’язкова умова ціни 11 500 грн/м² – готовність сплатити повну вартість житла відразу.
У Будівельній компанії «Інвестор» наголошують, що пропозиція обмежена, на умовах акції продається всього кілька квартир.
У якому стані продається квартира?
На кухні і у санвузлах квартири – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою та електропроводкою. На вході – добротні броньовані двері.
У квартирі встановлений газовий двоконтурний газовий котел Bosh, прокладена тепломережа, стоять радіатори опалення.
Квартира продається з якісними вікнами, у яких встановлені енергозберігаючі двокамерні склопакети.
На території ЖК «Юпітер» - зелено, тут є дитячий майданчик, паркан, охорона.
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Нагадаємо, згідно з умовами цієї акції квартира площею 79,1 м² продається за акційною ціною 11 500 грн/м², - інформує Перший.
«Ми помітили, що саме ця квартира – з цим плануванням, площею і кількістю кімнат – дуже подобається нашим клієнтам. Дійсно, квартира чудова: з великою кухнею, містким коридором і просторими кімнатами. Відтак ми прийняли рішення запровадити таку ж акцію на квартири у третьому будинку, який здадуть в експлуатацію у вересні 2019 року» – повідомили у Будівельній компанії «Інвестор».
Що це за квартира?
Це 2-кімнатна квартира на четвертому поверсі 4-поверхового (з мансардою) цегляного будинку. Площа квартири – 79,1 м². У ній – дві просторі кімнати, широкий коридор, кухня і санвузол.
Великий коридор легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно
Кухня має площу 15,62 кв. м.
Вітальня – 18,37 кв. м.
Лоджія - 5,22 кв. м.
Спальня – 18,13 кв. м.
Санвузол роздільний: туалетна кімната 2,26 кв. м, ванна – 4,72.
Яку знижку дає забудовник?
Ціна квадрантого метра житла у третьому будинку ЖК «Юпітер» - 13 000 грн/м².
Акційна 2-кімнатна квартира у цьому будинку продається за ціною 11 500 грн/м².
Відтак за умовами акції покупець економить 1500 грн на кожному з 79-ти квадратних метрів.
Обов’язкова умова ціни 11 500 грн/м² – готовність сплатити повну вартість житла відразу.
У Будівельній компанії «Інвестор» наголошують, що пропозиція обмежена, на умовах акції продається всього кілька квартир.
У якому стані продається квартира?
На кухні і у санвузлах квартири – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою та електропроводкою. На вході – добротні броньовані двері.
У квартирі встановлений газовий двоконтурний газовий котел Bosh, прокладена тепломережа, стоять радіатори опалення.
Квартира продається з якісними вікнами, у яких встановлені енергозберігаючі двокамерні склопакети.
На території ЖК «Юпітер» - зелено, тут є дитячий майданчик, паркан, охорона.
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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