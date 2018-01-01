2-кімнатну квартиру в «Юпітері» під Луцьком продають за новою ціною*





Нагадаємо, згідно з умовами цієї акції квартира площею 79,1 м² продається за акційною ціною 11 500 грн/м², - інформує



«Ми помітили, що саме ця квартира – з цим плануванням, площею і кількістю кімнат – дуже подобається нашим клієнтам. Дійсно, квартира чудова: з великою кухнею, містким коридором і просторими кімнатами. Відтак ми прийняли рішення запровадити таку ж акцію на квартири у третьому будинку, який здадуть в експлуатацію у вересні 2019 року» – повідомили у Будівельній компанії «Інвестор».



Що це за квартира?



Це 2-кімнатна квартира на четвертому поверсі 4-поверхового (з мансардою) цегляного будинку. Площа квартири – 79,1 м². У ній – дві просторі кімнати, широкий коридор, кухня і санвузол.



Великий коридор легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно



Кухня має площу 15,62 кв. м.



Вітальня – 18,37 кв. м.



Лоджія - 5,22 кв. м.



Спальня – 18,13 кв. м.



Санвузол роздільний: туалетна кімната 2,26 кв. м, ванна – 4,72.





Яку знижку дає забудовник?



Ціна квадрантого метра житла у третьому будинку ЖК «Юпітер» - 13 000 грн/м².



Акційна 2-кімнатна квартира у цьому будинку продається за ціною 11 500 грн/м².



Відтак за умовами акції покупець економить 1500 грн на кожному з 79-ти квадратних метрів.



Обов’язкова умова ціни 11 500 грн/м² – готовність сплатити повну вартість житла відразу.



У Будівельній компанії «Інвестор» наголошують, що пропозиція обмежена, на умовах акції продається всього кілька квартир.

Дизайн інтер’єру 2-кімнатної квартири площею 79,1 м² у «Юпітері» Благоустрій території ЖК «Юпітер»

У якому стані продається квартира?



На кухні і у санвузлах квартири – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою та електропроводкою. На вході – добротні броньовані двері.



У квартирі встановлений газовий двоконтурний газовий котел Bosh, прокладена тепломережа, стоять радіатори опалення.



Квартира продається з якісними вікнами, у яких встановлені енергозберігаючі двокамерні склопакети.



На території ЖК «Юпітер» - зелено, тут є дитячий майданчик, паркан, охорона.



Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



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E-mail: [email protected] Facebook: facebook.com/investorlutsk/ Instagram: bud.investor

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