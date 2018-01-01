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2-кімнатну квартиру в «Юпітері» під Луцьком продають за новою ціною*

2-кімнатну квартиру в «Юпітері» під Луцьком продають за новою ціною*
У Будівельній компанії «Інвестор» прийняли рішення продовжити акцію на знижену ціну 2-кімнатної квартири житлового комплексу «Юпітер».

Нагадаємо, згідно з умовами цієї акції квартира площею 79,1 м² продається за акційною ціною 11 500 грн/м², - інформує Перший.

«Ми помітили, що саме ця квартира – з цим плануванням, площею і кількістю кімнат – дуже подобається нашим клієнтам. Дійсно, квартира чудова: з великою кухнею, містким коридором і просторими кімнатами. Відтак ми прийняли рішення запровадити таку ж акцію на квартири у третьому будинку, який здадуть в експлуатацію у вересні 2019 року» – повідомили у Будівельній компанії «Інвестор».

Що це за квартира?

Це 2-кімнатна квартира на четвертому поверсі 4-поверхового (з мансардою) цегляного будинку. Площа квартири – 79,1 м². У ній – дві просторі кімнати, широкий коридор, кухня і санвузол.

Великий коридор легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно

Кухня має площу 15,62 кв. м.

Вітальня – 18,37 кв. м.

Лоджія - 5,22 кв. м.

Спальня – 18,13 кв. м.

Санвузол роздільний: туалетна кімната 2,26 кв. м, ванна – 4,72.

2-кімнатну квартиру в «Юпітері» під Луцьком продають за новою ціною*

Яку знижку дає забудовник?

Ціна квадрантого метра житла у третьому будинку ЖК «Юпітер» - 13 000 грн/м².

Акційна 2-кімнатна квартира у цьому будинку продається за ціною 11 500 грн/м².

Відтак за умовами акції покупець економить 1500 грн на кожному з 79-ти квадратних метрів.

Обов’язкова умова ціни 11 500 грн/м² – готовність сплатити повну вартість житла відразу.

У Будівельній компанії «Інвестор» наголошують, що пропозиція обмежена, на умовах акції продається всього кілька квартир.
Дизайн інтер’єру 2-кімнатної квартири площею 79,1 м² у «Юпітері»
Дизайн інтер’єру 2-кімнатної квартири площею 79,1 м² у «Юпітері»
Благоустрій території ЖК «Юпітер»
Благоустрій території ЖК «Юпітер»

У якому стані продається квартира?

На кухні і у санвузлах квартири – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою та електропроводкою. На вході – добротні броньовані двері.

У квартирі встановлений газовий двоконтурний газовий котел Bosh, прокладена тепломережа, стоять радіатори опалення.

Квартира продається з якісними вікнами, у яких встановлені енергозберігаючі двокамерні склопакети.

На території ЖК «Юпітер» - зелено, тут є дитячий майданчик, паркан, охорона.
2-кімнатну квартиру в «Юпітері» під Луцьком продають за новою ціною*
2-кімнатну квартиру в «Юпітері» під Луцьком продають за новою ціною*

Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor


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Теги: Юпітер, Луцьк, продаж, квартира
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