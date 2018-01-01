На Волині автомобіль збив пішохода: чоловіка госпіталізували





Про це повідомили у



Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. За кермом автомобіля перебувала 44-річна жителька Нововолинська.



За фактом ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Грушевського під колеса автомобіля «Nissan Pixo» потрапив 30-річний місцевий житель.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. За кермом автомобіля перебувала 44-річна жителька Нововолинська.За фактом ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває перевірка.

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