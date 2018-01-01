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На Волині автомобіль збив пішохода: чоловіка госпіталізували

На Волині автомобіль збив пішохода: чоловіка госпіталізували
У Нововолинську на вулиці Грушевського під колеса автомобіля «Nissan Pixo» потрапив 30-річний місцевий житель.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. За кермом автомобіля перебувала 44-річна жителька Нововолинська.

За фактом ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває перевірка.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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