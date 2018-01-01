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У Луцьку автобус збив волинянина, який переходив дорогу

У Луцьку автобус збив волинянина, який переходив дорогу
У Луцьку на вулиці Яровиця сталася ДТП.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що 59-річний водій автобуса «БАЗ», рухаючись по вулиці Яровиця, допустив наїзд на 20-річного жителя Горохівського району.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Не госпіталізовувався.

За фактом ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває перевірка.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Яровиця
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