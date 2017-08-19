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У Луцьку на Андрія влаштують вечорниці

У Луцьку на Андрія влаштують вечорниці
У Луцьку молодь кличуть розважитися на святкових вечорницях.

13 грудня о 17:00 у "Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк" (вул. Кафедральна, 4) відбудеться традиційне святкування Андрія.

Організатори пообіцяли, що гулятимуть з ворожіннями, кусанням калити, піснями та веселощами.

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Вхід у вишиванці вільний.

У Луцьку на Андрія влаштують вечорниці

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Теги: вечорниці, традиції, свято
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