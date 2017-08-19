У Луцьку на Андрія влаштують вечорниці
Сьогодні, 11:46
У Луцьку молодь кличуть розважитися на святкових вечорницях.
13 грудня о 17:00 у "Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк" (вул. Кафедральна, 4) відбудеться традиційне святкування Андрія.
Організатори пообіцяли, що гулятимуть з ворожіннями, кусанням калити, піснями та веселощами.
Бажаєш долучитися? Заповнюй реєстраційну форму: https://goo.gl/forms/Lq0PYvmzrIcK6j9R2
Вхід у вишиванці вільний.
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13 грудня о 17:00 у "Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк" (вул. Кафедральна, 4) відбудеться традиційне святкування Андрія.
Організатори пообіцяли, що гулятимуть з ворожіннями, кусанням калити, піснями та веселощами.
Бажаєш долучитися? Заповнюй реєстраційну форму: https://goo.gl/forms/Lq0PYvmzrIcK6j9R2
Вхід у вишиванці вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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