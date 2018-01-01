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На волинському пункті пропуску у рейсовому автобусі знайшли незаконні ліки

На волинському пункті пропуску у рейсовому автобусі знайшли незаконні ліки
У пункті пропуску «Доманове» правоохоронці знайшли прихований товар, який обмежений для переміщення.

У салоні рейсового автобуса, що прямував з Бреста до Луцька, прикордонники Луцького загону спільно з представниками фіскальної служби виявили 110 ампул лікарських препаратів, - інформує Держприкордонслужба України.

Вони знаходились у пінопластових контейнерах під одним із пасажирських сидінь. Крім того, під час подальшого огляду транспортного засобу, серед особистих речей одного із пасажирів військовослужбовці знайшли картонні упаковки від гормональних препаратів, голограми та інструкції до цього препарату на англійській мові.

Виявлений товар, вартість якого склала майже 349 тисяч гривень вилучили співробітники ДФС встановленим порядком.

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Теги: кордон, Доманове, ліки
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