На Волині виявили автомобіль з незаконною деревиною. ФОТО
Сьогодні, 11:47
У селі Дерно Ківерцівського району затримали автомобіль, який був навантажений дубовими колодами без належних документів.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Співробітники групи реагування патрульної поліції в селі Дерно затримали автомобіль "Volkswagen LT" під керуванням 31-річного жителя району, який перевозив дубові колоди без належних документів. Слідчі розпочали кримінальне провадження, транспортний засіб і деревину помістили на арештмайданчик Ківерцівського відділу поліції.
Під час перевірки документів поліцейські виявили в автомобілі 12 дубових колод без відповідних документів. Автомобіль та деревину вилучили та помістили на арештмайданчик місцевого відділу.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Співробітники групи реагування патрульної поліції в селі Дерно затримали автомобіль "Volkswagen LT" під керуванням 31-річного жителя району, який перевозив дубові колоди без належних документів. Слідчі розпочали кримінальне провадження, транспортний засіб і деревину помістили на арештмайданчик Ківерцівського відділу поліції.
Під час перевірки документів поліцейські виявили в автомобілі 12 дубових колод без відповідних документів. Автомобіль та деревину вилучили та помістили на арештмайданчик місцевого відділу.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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