Волинські сапери розповіли, як ліквідовували наслідки НП на складах в Ічні





Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня виникла масштабна пожежа на військових складах. Місцеве населення евакуювали. У зв'язку із пожежею розгорнули штаб ліквідації надзвичайної події. До ліквідації долучилися й волинські піротехніки, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.



«Вранці 9 жовтня розрахунок у складі 5 піротехніків на 2-х одиницях техніки вирушив до місця події в розпорядження штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми приступили до роботи відразу, подвір’я за подвір’ям, сантиметр за сантиметром ретельно обстежували територію на предмет вибухонебезпечних «сюрпризів». Працювали на полях, людських городах й прилеглих вулицях». пригадує водій-сапер групи піротехнічних робіт Руслан Медведчук.



«Щодня ми підіймали боєприпаси. Всього волинськими саперами вилучено близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів, але вже відсьогодні ми вдома!», - розповів заступник начальника групи піротехнічних робіт УДСНС України у Волинській області капітан служби цивільного захисту Віталій Галаша.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські піротехніки, які перебували в Ічні, де ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації , повернулись додому.Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня виникла масштабна пожежа на військових складах. Місцеве населення евакуювали. У зв'язку із пожежею розгорнули штаб ліквідації надзвичайної події. До ліквідації долучилися й волинські піротехніки, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.«Вранці 9 жовтня розрахунок у складі 5 піротехніків на 2-х одиницях техніки вирушив до місця події в розпорядження штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми приступили до роботи відразу, подвір’я за подвір’ям, сантиметр за сантиметром ретельно обстежували територію на предмет вибухонебезпечних «сюрпризів». Працювали на полях, людських городах й прилеглих вулицях». пригадує водій-сапер групи піротехнічних робіт«Щодня ми підіймали боєприпаси. Всього волинськими саперами вилучено близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів, але вже відсьогодні ми вдома!», - розповів заступник начальника групи піротехнічних робіт УДСНС України у Волинській області капітан служби цивільного захисту

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