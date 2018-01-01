Волинські сапери розповіли, як ліквідовували наслідки НП на складах в Ічні
Сьогодні, 19:13
Волинські піротехніки, які перебували в Ічні, де ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації, повернулись додому.
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня виникла масштабна пожежа на військових складах. Місцеве населення евакуювали. У зв'язку із пожежею розгорнули штаб ліквідації надзвичайної події. До ліквідації долучилися й волинські піротехніки, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.
«Вранці 9 жовтня розрахунок у складі 5 піротехніків на 2-х одиницях техніки вирушив до місця події в розпорядження штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми приступили до роботи відразу, подвір’я за подвір’ям, сантиметр за сантиметром ретельно обстежували територію на предмет вибухонебезпечних «сюрпризів». Працювали на полях, людських городах й прилеглих вулицях». пригадує водій-сапер групи піротехнічних робіт Руслан Медведчук.
«Щодня ми підіймали боєприпаси. Всього волинськими саперами вилучено близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів, але вже відсьогодні ми вдома!», - розповів заступник начальника групи піротехнічних робіт УДСНС України у Волинській області капітан служби цивільного захисту Віталій Галаша.
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Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня виникла масштабна пожежа на військових складах. Місцеве населення евакуювали. У зв'язку із пожежею розгорнули штаб ліквідації надзвичайної події. До ліквідації долучилися й волинські піротехніки, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.
«Вранці 9 жовтня розрахунок у складі 5 піротехніків на 2-х одиницях техніки вирушив до місця події в розпорядження штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми приступили до роботи відразу, подвір’я за подвір’ям, сантиметр за сантиметром ретельно обстежували територію на предмет вибухонебезпечних «сюрпризів». Працювали на полях, людських городах й прилеглих вулицях». пригадує водій-сапер групи піротехнічних робіт Руслан Медведчук.
«Щодня ми підіймали боєприпаси. Всього волинськими саперами вилучено близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів, але вже відсьогодні ми вдома!», - розповів заступник начальника групи піротехнічних робіт УДСНС України у Волинській області капітан служби цивільного захисту Віталій Галаша.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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