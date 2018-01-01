вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські сапери розповіли, як ліквідовували наслідки НП на складах в Ічні

Волинські сапери розповіли, як ліквідовували наслідки НП на складах в Ічні
Волинські піротехніки, які перебували в Ічні, де ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації, повернулись додому.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня виникла масштабна пожежа на військових складах. Місцеве населення евакуювали. У зв'язку із пожежею розгорнули штаб ліквідації надзвичайної події. До ліквідації долучилися й волинські піротехніки, - інформує управління ДСНС України у Волинській області.

«Вранці 9 жовтня розрахунок у складі 5 піротехніків на 2-х одиницях техніки вирушив до місця події в розпорядження штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми приступили до роботи відразу, подвір’я за подвір’ям, сантиметр за сантиметром ретельно обстежували територію на предмет вибухонебезпечних «сюрпризів». Працювали на полях, людських городах й прилеглих вулицях». пригадує водій-сапер групи піротехнічних робіт Руслан Медведчук.

«Щодня ми підіймали боєприпаси. Всього волинськими саперами вилучено близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів, але вже відсьогодні ми вдома!», - розповів заступник начальника групи піротехнічних робіт УДСНС України у Волинській області капітан служби цивільного захисту Віталій Галаша.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ічня, сапери, НП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО
Сьогодні, 19:28
Волинські сапери розповіли, як ліквідовували наслідки НП на складах в Ічні
Сьогодні, 19:13
У Ковелі через законодавчу колізію немає кому стерилізувати бездомних собак
Сьогодні, 19:04
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 грудня
Сьогодні, 19:00
Осінній транш «теплих» кредитів ПриватБанку отримали 223 ОСББ*
Сьогодні, 18:48
Схожі новини
У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни
29 листопад, 09:59
У селі поблизу Луцька сапери знешкодили снаряди і гранати У селі поблизу Луцька сапери знешкодили снаряди і гранати
08 листопад, 09:30
Спалахнув, як факел: на Львівщині горів автобус, який віз 50 туристів. ВІДЕО Спалахнув, як факел: на Львівщині горів автобус, який віз 50 туристів. ВІДЕО
21 жовтень, 13:15
Катастрофа в Ічні: волиняни зібрали та відправили вантаж допомоги. ВІДЕО Катастрофа в Ічні: волиняни зібрали та відправили вантаж допомоги. ВІДЕО
19 жовтень, 03:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО
Сьогодні, 19:28
 0
Волинські сапери розповіли, як ліквідовували наслідки НП на складах в Ічні
Сьогодні, 19:13
 0
У Ковелі через законодавчу колізію немає кому стерилізувати бездомних собак
Сьогодні, 19:04
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Осінній транш «теплих» кредитів ПриватБанку отримали 223 ОСББ*
Сьогодні, 18:48
 0
Медіа
відео
1/8