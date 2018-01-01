Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Клуб

с. Чесний Хрест: вул. Лугова

2.09:00 - 17:00 ФАП, клуб, школа с. Амбуків: вул. Гагаріна, Петрова

3. 09:00 - 17:00

м. Устилуг: вул. Чумовицького, Набережна, Левченка, Лєвінцова 45-59.





Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00

Будинок культури, Сільська рада Магазин, Амбулаторія, с.Черче, вул. Молодіжна, вул. Шкільна.



2. 09:00 – 17:00

ПП Пилипчук Р.М.

м.Камінь – Каширський, вул. Шкільна, вул. Вузька, пров. Шевченка, пров. Гагаріна.



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Райкультвідділ Ков. РДА, РЖКП № 1,

ПАТ КБ "Приватбанк", ФОП Яковицький О. М., ПТМ "Ковельтепло", ФОП Дідицький Р. В.,

ФОП Перепелиця І. І., ФОП Рембач І. В.,

ФОП Чапленко О. А., ФОП Куденчук О. П.,

ФОП Андріенко Л. І., Ф. О. Ігоніна І.Г.,

ФОП Миронюк Г. В., ФОП Трофімчук А. В.,

Відділ. фонду соцстрахування, Упр-ня юстиції у Вол. області, ФОП Шава В. П., ТзОВ"Стиль",

ФОП Гайчук О. П., Державна фінансова інспекція,

ТОВ "АМіЛа", Ф.О. Мишковська Т.Р.,

КП "Лілея", Пенсійний.фонд, ФОП Шворак П. Є., ФОП Солодуха Н. П., Ф. О. Головчик С. Г., ПАТ "Укрінбанк", Ков.управління освіти вик.ком.,

ФОП Іхо М. Л., Ф. О.Мороз С.І., Ф. О. Янін Ю.В., Ф. О. Бегларян І. Ф., ФОП Вознюк С. М., Ков. УТОС, МП "Айстра", ФОП Фатхутдінова Л. В., ФОП Попіка О. А., Церква "КОВЧЕГ СПАСІННЯ", ФОП Попіка О. А. м. Ковель, вул. Бандери, 2, 5а,

вул. Незалежності,101, 113, 115а, 111а, 113, 89, 117, вул. Шевченка, 1а.

2. ПЛ – 0,4 кВ КТП-562 9:00-17:00 Центр сертиф.та експ. насіння,

Церква с. Погиньки,

Ковельське Райво школа с. Погиньки,

Голобське споживче товариство. с. Погиньки.



місто Нововолинськ



1. 09:00-18:00

м.Нововолинськ

вул.Лопатіна

вул.Нахімова

вул.Кропивницького, 25-29





Рожищенський район



1 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)



3. 9:00-17:00

с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.

4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)



6 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).

м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).



7. 9:00-17:00

с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с. Смідин вул Шевченка, Польова, Першотравнева, Незалежності,куток Нове село



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-143 09:00-16:30 с.Озеряни

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-244Л-3 13:00-14:00 ФОП Федкевич С.Д.- магазин, Тарцентр- адмінприміщення, ТРСТ- адмінприміщення, бар, гастроном, дім молитви с.м.т.Турійськ вул.Бобрика

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-258 09:00-16:30 ФОП Підсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 6 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Клубс. Чесний Хрест: вул. Лугова2.09:00 - 17:00 ФАП, клуб, школа с. Амбуків: вул. Гагаріна, Петрова3. 09:00 - 17:00м. Устилуг: вул. Чумовицького, Набережна, Левченка, Лєвінцова 45-59.1. 09:00 – 17:00Будинок культури, Сільська рада Магазин, Амбулаторія, с.Черче, вул. Молодіжна, вул. Шкільна.2. 09:00 – 17:00ПП Пилипчук Р.М.м.Камінь – Каширський, вул. Шкільна, вул. Вузька, пров. Шевченка, пров. Гагаріна.1. 9:00-17:00Райкультвідділ Ков. РДА, РЖКП № 1,ПАТ КБ "Приватбанк", ФОП Яковицький О. М., ПТМ "Ковельтепло", ФОП Дідицький Р. В.,ФОП Перепелиця І. І., ФОП Рембач І. В.,ФОП Чапленко О. А., ФОП Куденчук О. П.,ФОП Андріенко Л. І., Ф. О. Ігоніна І.Г.,ФОП Миронюк Г. В., ФОП Трофімчук А. В.,Відділ. фонду соцстрахування, Упр-ня юстиції у Вол. області, ФОП Шава В. П., ТзОВ"Стиль",ФОП Гайчук О. П., Державна фінансова інспекція,ТОВ "АМіЛа", Ф.О. Мишковська Т.Р.,КП "Лілея", Пенсійний.фонд, ФОП Шворак П. Є., ФОП Солодуха Н. П., Ф. О. Головчик С. Г., ПАТ "Укрінбанк", Ков.управління освіти вик.ком.,ФОП Іхо М. Л., Ф. О.Мороз С.І., Ф. О. Янін Ю.В., Ф. О. Бегларян І. Ф., ФОП Вознюк С. М., Ков. УТОС, МП "Айстра", ФОП Фатхутдінова Л. В., ФОП Попіка О. А., Церква "КОВЧЕГ СПАСІННЯ", ФОП Попіка О. А. м. Ковель, вул. Бандери, 2, 5а,вул. Незалежності,101, 113, 115а, 111а, 113, 89, 117, вул. Шевченка, 1а.2. ПЛ – 0,4 кВ КТП-562 9:00-17:00 Центр сертиф.та експ. насіння,Церква с. Погиньки,Ковельське Райво школа с. Погиньки,Голобське споживче товариство. с. Погиньки.1. 09:00-18:00м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-291 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)3. 9:00-17:00с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)6 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).7. 9:00-17:00с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.1. 10:00-16:00с. Смідин вул Шевченка, Польова, Першотравнева, Незалежності,куток Нове село1 ПЛ-0,4 кВКТП-143 09:00-16:30 с.Озеряни2 ПЛ-0,4 кВКТП-244Л-3 13:00-14:00 ФОП Федкевич С.Д.- магазин, Тарцентр- адмінприміщення, ТРСТ- адмінприміщення, бар, гастроном, дім молитви с.м.т.Турійськ вул.Бобрика3 ПЛ-0,4 кВКТП-258 09:00-16:30 ФОП Підсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків

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