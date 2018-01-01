У Луцьку юнак двічі за день «обчистив» людей
Сьогодні, 12:21
У Луцьку зловили хлопця, який побив і пограбував 43-річного жителя обласного центру.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Учора, 4 грудня, до поліції із заявою звернувся 43-річний лучанин. Чоловік розповів, що напередодні ввечері на проспекті Молоді в Луцьку його побив невідомий і відібрав у нього мобільний телефон.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 19-річний лучанин. Мобільний телефон вилучили.
Окрім цього, співробітники кримінальної поліції встановили причетність правопорушника до вчинення, цього ж дня, ще одного пограбування. По 22 годині на зупинці громадського транспорту на проспекті Молоді у Луцьку зловмисник зірвав із шиї невідомого чоловіка срібний ланцюжок.
Особу потерпілого правоохоронці наразі встановлюють. Срібний ланцюжок вилучили із ломбарду.
Якщо ви стали жертвою нападника, поліція просить звертатися за телефонами: +30667673944 або 102.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання йому міри запобіжного заходу.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Учора, 4 грудня, до поліції із заявою звернувся 43-річний лучанин. Чоловік розповів, що напередодні ввечері на проспекті Молоді в Луцьку його побив невідомий і відібрав у нього мобільний телефон.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 19-річний лучанин. Мобільний телефон вилучили.
Окрім цього, співробітники кримінальної поліції встановили причетність правопорушника до вчинення, цього ж дня, ще одного пограбування. По 22 годині на зупинці громадського транспорту на проспекті Молоді у Луцьку зловмисник зірвав із шиї невідомого чоловіка срібний ланцюжок.
Особу потерпілого правоохоронці наразі встановлюють. Срібний ланцюжок вилучили із ломбарду.
Якщо ви стали жертвою нападника, поліція просить звертатися за телефонами: +30667673944 або 102.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання йому міри запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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