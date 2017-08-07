На Хмельниччині рейсовий автобус в'їхав у вантажівку: травмувалось 5 людей
Сьогодні, 12:34
Поблизу села Прибузьке Хмельницького району трапилась масштабна аварія.
Інцидент стався 5 грудня, зранку, - пишуть Надзвичайні новини.
Згідно отриманої інформації від очільника обласного управління Укртрансбезпеки Віталія Дзюби, водій рейсового автобуса сполученням "Кам'янець-Подільський - Стара Синява" не впорався із керуванням на протаранив стоячу вантажівку із худобою.
В результаті зіткнення п'ятеро пасажирів травмувалися, двоє із них - у важкому стані.
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Інцидент стався 5 грудня, зранку, - пишуть Надзвичайні новини.
Згідно отриманої інформації від очільника обласного управління Укртрансбезпеки Віталія Дзюби, водій рейсового автобуса сполученням "Кам'янець-Подільський - Стара Синява" не впорався із керуванням на протаранив стоячу вантажівку із худобою.
В результаті зіткнення п'ятеро пасажирів травмувалися, двоє із них - у важкому стані.
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