На Хмельниччині рейсовий автобус в'їхав у вантажівку: травмувалось 5 людей





Інцидент стався 5 грудня, зранку, - пишуть



Згідно отриманої інформації від очільника обласного управління Укртрансбезпеки Віталія Дзюби, водій рейсового автобуса сполученням "Кам'янець-Подільський - Стара Синява" не впорався із керуванням на протаранив стоячу вантажівку із худобою.



В результаті зіткнення п'ятеро пасажирів травмувалися, двоє із них - у важкому стані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Прибузьке Хмельницького району трапилась масштабна аварія.Інцидент стався 5 грудня, зранку, - пишуть Надзвичайні новини Згідно отриманої інформації від очільника обласного управління Укртрансбезпеки Віталія Дзюби, водій рейсового автобуса сполученням "Кам'янець-Подільський - Стара Синява" не впорався із керуванням на протаранив стоячу вантажівку із худобою.В результаті зіткнення п'ятеро пасажирів травмувалися, двоє із них - у важкому стані.

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