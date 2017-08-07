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На Хмельниччині рейсовий автобус в'їхав у вантажівку: травмувалось 5 людей

На Хмельниччині рейсовий автобус в'їхав у вантажівку: травмувалось 5 людей
Поблизу села Прибузьке Хмельницького району трапилась масштабна аварія.

Інцидент стався 5 грудня, зранку, - пишуть Надзвичайні новини.

Згідно отриманої інформації від очільника обласного управління Укртрансбезпеки Віталія Дзюби, водій рейсового автобуса сполученням "Кам'янець-Подільський - Стара Синява" не впорався із керуванням на протаранив стоячу вантажівку із худобою.

В результаті зіткнення п'ятеро пасажирів травмувалися, двоє із них - у важкому стані.


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Теги: аварія, Хмельниччина
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