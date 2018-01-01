У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар





Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Так, інспектор муніципальної варти зобов’язав будівельників прибрати з дороги бруд, який виносять вантажні автомобілі з будівельних майданчиків по вулиці Привокзальній, 12.



Він провів профілактичну бесіду з водіями вантажівок, що колеса машин мають бути чистими, щоб не забруднювати луцькі дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали "зловили" будівельників, які забруднили дорогу.Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Так, інспектор муніципальної варти зобов’язав будівельників прибрати з дороги бруд, який виносять вантажні автомобілі з будівельних майданчиків по вулиці Привокзальній, 12.Він провів профілактичну бесіду з водіями вантажівок, що колеса машин мають бути чистими, щоб не забруднювати луцькі дороги.

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