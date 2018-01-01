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У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар

У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар
У Луцьку муніципали "зловили" будівельників, які забруднили дорогу.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Так, інспектор муніципальної варти зобов’язав будівельників прибрати з дороги бруд, який виносять вантажні автомобілі з будівельних майданчиків по вулиці Привокзальній, 12.

Він провів профілактичну бесіду з водіями вантажівок, що колеса машин мають бути чистими, щоб не забруднювати луцькі дороги.

У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар
У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар
У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар

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Теги: муніципали, бруд, дорога
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