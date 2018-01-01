У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар
Сьогодні, 12:56
У Луцьку муніципали "зловили" будівельників, які забруднили дорогу.
Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Так, інспектор муніципальної варти зобов’язав будівельників прибрати з дороги бруд, який виносять вантажні автомобілі з будівельних майданчиків по вулиці Привокзальній, 12.
Він провів профілактичну бесіду з водіями вантажівок, що колеса машин мають бути чистими, щоб не забруднювати луцькі дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Так, інспектор муніципальної варти зобов’язав будівельників прибрати з дороги бруд, який виносять вантажні автомобілі з будівельних майданчиків по вулиці Привокзальній, 12.
Він провів профілактичну бесіду з водіями вантажівок, що колеса машин мають бути чистими, щоб не забруднювати луцькі дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську «Волинянка» втаранилася в бус. ФОТО
Сьогодні, 13:23
У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар
Сьогодні, 12:56
У Луцьку юнак двічі за день «обчистив» людей
Сьогодні, 12:21
На трасі Львів-Луцьк – смертельна аварія
Сьогодні, 12:00
Медіа