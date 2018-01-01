Знає тата з розповідей: волонтери просять привітати сина волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаром п’ятий день народження відзначить– син загиблого захисника України, який проходив службу у зоні проведення АТО у складі 51-шої об’єднаної механізованої бригади, був гранатометником. Напередодні загибелі чоловік узяв відпустку, навіть встиг купити квиток на вечірній автобус, щоб добратися додому, але вирішив відвезти товаришам по службі харчі. Та по дорозі назад був розстріляний на блокпосту в с.Орли Покровського р-ну Дніпропетровської обл. 4 вересня 2014 року. Андрійкові на той час було лише 9 місяців, а востаннє татка він бачив у віці 6 місяців, тому знає його винятково із фотографій та розповідей мами.Зараз його синочок відвідує старшу групу дитячого садочку. Ходить туди із задоволенням, бо ж має там чудових вихователів і нянечок та обожнює активні ігри на вулиці. Щоправда йому не дуже подобається писати, тому він всіляко уникає цього заняття.Взагалі наш іменинник дуже жвавий та енергійний, іноді навіть непосидючий. Тому матуся вирішила цю енергію направити у потрібне русло. Минулого року вони ходили на танці, а цього року записалися у басейн. З перших занять їм все вдається.Хлопчик чудово розуміється у техніці, мабуть, по генах передалося, адже його татко був працівником на приватному СТО, та мріяв колись відкрити власну авто-майстерню. А тепер Андрійко з величезним задоволенням береться ремонтувати автомобільну техніку разом із дідусем. Та й кататися із хресним на машині чи тракторі він також любить.Серед усіх іграшок Андрій надає перевагу саме машинкам, і чи не найбільше поліцейським та пожежним автомобілям. Тож, коли мама запитує, ким він мріє стати у майбутньому, синочок впевнено говорить: “поліцейським або пожежним”. А от ким саме, він ще остаточно не визначився, бо ж обидві професії однаково корисні у житті, тому час покаже.Серед улюблених мультфільмів малюка – «Фіксики», «Смішарики», «Щенячий патруль». Він знає всіх персонажів з цих мультиків і пісеньки які там співають. Коли мама йому читає казки то половину із них він їй переповідає на пам'ять.Андрійко любить тварин. Удома має собачку та трьох котиків, з якими полюбляє гратися. Кожного разу йдучи з дому до дитячого садка прощається з ними, а коли повертається, то обцілує їх та запитує чи вони за ним сумували. А ще із задоволенням допомагає дідусеві годувати кроликів, яких тримає сім’я у домашньому господарстві.Минулого року у дитини були труднощі з вимовою літери “р”, тепер він навчився її говорити, аж забагато. Та вставляє її скрізь замінюючи навіть букву «л». У Андрійка є постійні проблеми зі здоров’ям – дуже часто хворіє бронхітом. Одного разу навіть довелося госпіталізувати дитину з діагнозом бронхіальна астма. Тому для хлопчика в період з осені до пізньої весни існує постійна загроза рецидиву. А отже, Андрійкові просто необхідне оздоровлення, особливо корисне гірське повітря та морські інгаляції.За кордоном хлопчик уже побував з мамою у Німеччині. Та завдяки Київському військовому комісаріату сухопутних військ їм пощастило відвідати Грецію. А ще мали нагоду оздоровитися у сонячній Болгарії, куди потрапили завдяки волонтерам “Народного Тилу”. Найбільше Андрійкові з цих подорожей запам’яталися політ літаком, повернення додому потягом та, власне, саме море. Побачив хлопчик і мальовничі Карпати, і наш Світязь.Справжнім авторитетом для нашого іменинника є дідусь, та хресний. Мама жартома говорить, що коли вона на сина накричить чи відмовиться щось йому купувати, то той відразу біжить розповідати дідусеві, або телефонувати хресному. Але Анна дуже поблажливо ставиться до усіх синочкових капризів, часто ведеться на його примхи, хоч і розуміє, що цього робити не варто.Але пам’ятаючи, що доля і так позбавила його татка, намагається при кожній нагоді додати йому якнайбільше позитивних миттєвостей. Тим більше, що зазвичай Андрійко намагається бути чемним. Дуже поважає та любить хлопчик своїх дідусів Миколу та Віталія. Має два найкращих друга – Давида та Михайлика. Хоча Давид зараз проживає далеченько, та вони постійно згадують один про одного.Андрійко вчиться справлятися зі своїми обов’язками, допомагає мамі по господарству, а також прибирає свої іграшки після того як пограється. Мамочку він свою дуже любить говорячи їй такі слова «мамо, я тебе люблю», кожного ранку і вечора він бажає мамі та всім хто проживає в будинку «доброго ранку» або «на добраніч», «солодких всім снів».Колись від своєї двоюрідної сестрички Вікторії хлопчик почув слова пісні, яку та наспівувала, і тепер на питання “Що для тебе означає Україна?” впевнено відповідає: “Україна – це ми!” Але, як і всі діти, котрих зачепила війна, Андрійко просить миру для своєї країни та щоб скоріше закінчились військові дії на теренах нашої неньки України.Мама хлопчика Анна розповідає, що всі компенсації з державного бюджету сім’ї вдалося отримати, матеріальний стан загалом є задовільним. Проте не з усім вона справляється самотужки. На даний момент дитині актуальним є зимовий та весняний одяг та взуття. Окрім того, мама буде дуже рада отримати привітання для сина у формі поштівок та листів (адресу для листування можемо надати у приват).Хоча згадувати татка Андрійкові доведеться лише по фото і він ніколи більше не почує його рідний голос, та хлопчик знає, що він – Герой, який пішов на війну, аби захистити країну і вберегти рідний дім.Писарук Андрій. Невдовзі 5 років (06.12.2013). Луцький р-н. Зріст: 118. Розмір одягу: 118-120. Розмір взуття: 30-31. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.