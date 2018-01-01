На Волині покарали чоловіка, який зрізав граби у заказнику





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 26 листопада, пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що протягом двох днів 29 та 31 жовтня цього року обвинувачений перебував у лісовому заказнику місцевого значення «Новосілки», який являється об'єктом природно-заповідного фонду, що розташований в межах землекористування ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» Устилузького лісництва.



За допомогою бензопили чоловік зрізав 15 дерев породи граб звичайний. Своїми діями незаконний лісоруб завдав Зарічанській сільській об'єднаній територіальній громаді шкоду на загальну суму 13 тисяч 506 грн. У подальшому чоловік на автомобілі Volkswagen Transport вивіз зрізані колоди з місця порубки.



Під час досудового розслідування обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.



Взявши до уваги всі обставини, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 310 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5270 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який вирубав із заказнику 15 грабів, оштрафували на 5 тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 26 листопада, пишуть Волинські Новини Під час судового засідання вдалося встановити, що протягом двох днів 29 та 31 жовтня цього року обвинувачений перебував у лісовому заказнику місцевого значення «Новосілки», який являється об'єктом природно-заповідного фонду, що розташований в межах землекористування ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» Устилузького лісництва.За допомогою бензопили чоловік зрізав 15 дерев породи граб звичайний. Своїми діями незаконний лісоруб завдав Зарічанській сільській об'єднаній територіальній громаді шкоду на загальну суму 13 тисяч 506 грн. У подальшому чоловік на автомобілі Volkswagen Transport вивіз зрізані колоди з місця порубки.Під час досудового розслідування обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.Взявши до уваги всі обставини, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 310 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5270 гривень.

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