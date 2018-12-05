На Волині виявили авто з ймовірно підробленими номерами кузова





Про це пише



Автомобілем керував 24-річний володимирчанин. Причина зупинки транспортного засобу – порушення правил дорожнього руху.



Під час перевірки документів та звірки номерів агрегатів автомобіля, у поліцейських виникла підозра, що номери кузову – підроблені.



Автомобіль доправили на штрафмайданчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському поліцейські зупинили автомобіль Mercedes. При детальному огляді в патрульних виникла підозра щодо справжності номерів кузову.Про це пише Володимир Медіа Автомобілем керував 24-річний володимирчанин. Причина зупинки транспортного засобу – порушення правил дорожнього руху.Під час перевірки документів та звірки номерів агрегатів автомобіля, у поліцейських виникла підозра, що номери кузову – підроблені.Автомобіль доправили на штрафмайданчик.

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