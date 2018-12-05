На Волині виявили авто з ймовірно підробленими номерами кузова
Сьогодні, 13:43
У Володимирі-Волинському поліцейські зупинили автомобіль Mercedes. При детальному огляді в патрульних виникла підозра щодо справжності номерів кузову.
Про це пише Володимир Медіа.
Автомобілем керував 24-річний володимирчанин. Причина зупинки транспортного засобу – порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів та звірки номерів агрегатів автомобіля, у поліцейських виникла підозра, що номери кузову – підроблені.
Автомобіль доправили на штрафмайданчик.
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Про це пише Володимир Медіа.
Автомобілем керував 24-річний володимирчанин. Причина зупинки транспортного засобу – порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів та звірки номерів агрегатів автомобіля, у поліцейських виникла підозра, що номери кузову – підроблені.
Автомобіль доправили на штрафмайданчик.
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