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На Волині виявили авто з ймовірно підробленими номерами кузова

На Волині виявили авто з ймовірно підробленими номерами кузова
У Володимирі-Волинському поліцейські зупинили автомобіль Mercedes. При детальному огляді в патрульних виникла підозра щодо справжності номерів кузову.

Про це пише Володимир Медіа.

Автомобілем керував 24-річний володимирчанин. Причина зупинки транспортного засобу – порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів та звірки номерів агрегатів автомобіля, у поліцейських виникла підозра, що номери кузову – підроблені.

Автомобіль доправили на штрафмайданчик.

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Теги: автомобіль, Волинь
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