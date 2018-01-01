У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО

У Ковелі чоловік мав намір скоїти самогубство.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.5 листопада на службу 102 у Ковелі зателефонував стурбований чоловік, який повідомив, що особа вчинила самогубство через повішання.Інспектори прибули на місце події, на вулицю Брестську, де в підсобному приміщенні справді виявили людину, яка стояла на стільці з мотузкою на шиї, прикріпленою до балки.Голова особи була в петлі: чоловік мав намір повіситись.Полісмени миттєво зняли петлю з його шиї та врятували громадянина.«Намагались не злякати його, аби він не вчинив найгіршого... Мій напарник притримував чоловіка, а я вже знімав мотузку з шиї. Ще якісь секунди - і він би зробив задумане», - розповів інспектор патрульної поліції Андрій.Згодом з’ясувалось, що цей же чоловік і телефонував у поліцію.Він мав ознаки сп’яніння та говорив, що не хоче жити.Інспектори повідомили про випадок відповідні служби та медиків.Наразі його життю нічого не загрожує.