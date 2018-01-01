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У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО

У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО
У Ковелі чоловік мав намір скоїти самогубство.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

5 листопада на службу 102 у Ковелі зателефонував стурбований чоловік, який повідомив, що особа вчинила самогубство через повішання.

Інспектори прибули на місце події, на вулицю Брестську, де в підсобному приміщенні справді виявили людину, яка стояла на стільці з мотузкою на шиї, прикріпленою до балки.

Голова особи була в петлі: чоловік мав намір повіситись.

Полісмени миттєво зняли петлю з його шиї та врятували громадянина.

«Намагались не злякати його, аби він не вчинив найгіршого... Мій напарник притримував чоловіка, а я вже знімав мотузку з шиї. Ще якісь секунди - і він би зробив задумане», - розповів інспектор патрульної поліції Андрій.

Згодом з’ясувалось, що цей же чоловік і телефонував у поліцію.

Він мав ознаки сп’яніння та говорив, що не хоче жити.

Інспектори повідомили про випадок відповідні служби та медиків.
Наразі його життю нічого не загрожує.
У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО
У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО

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Теги: поліція, самогубство, Волинь, Ковель
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