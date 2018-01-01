У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО
Сьогодні, 13:51
У Ковелі чоловік мав намір скоїти самогубство.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
5 листопада на службу 102 у Ковелі зателефонував стурбований чоловік, який повідомив, що особа вчинила самогубство через повішання.
Інспектори прибули на місце події, на вулицю Брестську, де в підсобному приміщенні справді виявили людину, яка стояла на стільці з мотузкою на шиї, прикріпленою до балки.
Голова особи була в петлі: чоловік мав намір повіситись.
Полісмени миттєво зняли петлю з його шиї та врятували громадянина.
«Намагались не злякати його, аби він не вчинив найгіршого... Мій напарник притримував чоловіка, а я вже знімав мотузку з шиї. Ще якісь секунди - і він би зробив задумане», - розповів інспектор патрульної поліції Андрій.
Згодом з’ясувалось, що цей же чоловік і телефонував у поліцію.
Він мав ознаки сп’яніння та говорив, що не хоче жити.
Інспектори повідомили про випадок відповідні служби та медиків.
Наразі його життю нічого не загрожує.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
5 листопада на службу 102 у Ковелі зателефонував стурбований чоловік, який повідомив, що особа вчинила самогубство через повішання.
Інспектори прибули на місце події, на вулицю Брестську, де в підсобному приміщенні справді виявили людину, яка стояла на стільці з мотузкою на шиї, прикріпленою до балки.
Голова особи була в петлі: чоловік мав намір повіситись.
Полісмени миттєво зняли петлю з його шиї та врятували громадянина.
«Намагались не злякати його, аби він не вчинив найгіршого... Мій напарник притримував чоловіка, а я вже знімав мотузку з шиї. Ще якісь секунди - і він би зробив задумане», - розповів інспектор патрульної поліції Андрій.
Згодом з’ясувалось, що цей же чоловік і телефонував у поліцію.
Він мав ознаки сп’яніння та говорив, що не хоче жити.
Інспектори повідомили про випадок відповідні служби та медиків.
Наразі його життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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