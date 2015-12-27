У Володимирі зі святом привітали волонтерів





5 грудня у багатьох країнах та Україні відзначають міжнародний День волонтера, - пише



Світ офіційно шанує волонтерів на початку грудня з 1985-го року. Що стосується України, то у нас волонтерський рух бере початок в 1990-х роках. На офіційному рівні – відповідною постановою Кабміну – їх рух було визнано 10-го грудня 2003-го року.



Роль волонтерів в допомозі українським військовослужбовцям на Донбасі є дуже великою. Вони займаються поставками, в тому числі медикаментів, одягу та взуття солдатам, допомагають армії з продуктами, технікою. Не варто у наш нелегкий час забувати про інших волонтерів, які зробили справою свого життя допомогу іншим і в мирний час.



5 грудня у Володимирі-Волинському вітали волонтерів заступники міського голови Ярослав Матвійчук та Олег Свідерський.



Як зазначають на офіційному сайті міста, за мужність, високий професіоналізм, вірність присязі, віддане служіння народу України Подяками міського голови нагороджено членів Спілки учасників, ветеранів та інвалідів АТО Андрія Геращенка, Олександра Гуменюка, Сергія Ковальчука, Сергія Нестерука та Юрія Фурманюка.



Такі ж відзнаки за активну волонтерську діяльність вручили Ользі Бліндер та Миколі Гіналу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському привітали волонтерів.5 грудня у багатьох країнах та Україні відзначають міжнародний День волонтера, - пише Буг Світ офіційно шанує волонтерів на початку грудня з 1985-го року. Що стосується України, то у нас волонтерський рух бере початок в 1990-х роках. На офіційному рівні – відповідною постановою Кабміну – їх рух було визнано 10-го грудня 2003-го року.Роль волонтерів в допомозі українським військовослужбовцям на Донбасі є дуже великою. Вони займаються поставками, в тому числі медикаментів, одягу та взуття солдатам, допомагають армії з продуктами, технікою. Не варто у наш нелегкий час забувати про інших волонтерів, які зробили справою свого життя допомогу іншим і в мирний час.5 грудня у Володимирі-Волинському вітали волонтерів заступники міського головитаЯк зазначають на офіційному сайті міста, за мужність, високий професіоналізм, вірність присязі, віддане служіння народу України Подяками міського голови нагороджено членів Спілки учасників, ветеранів та інвалідів АТОТакі ж відзнаки за активну волонтерську діяльність вручили

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію