Судили волинянку, яка пиячила і не доглядала сина
Сьогодні, 14:53
У Рожищі жінка сплатить 1700 гривень штрафу через те, що не виконувала своїх батьківських обов’язків.
Про це йдеться на сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише Район.Рожище.
Під час засідання Рожищенського районного суду свою вину жінка визнала повністю та пояснила, що дійсно почала зловживати спиртними напоями. В подальшому обіцяла більше уваги приділяти вихованню сина.
Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.184 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
Також стягнути з неї в дохід держави 352 (триста пятдесят два) гривні 40 копійок судового збору.
Головне фото ілюстративне.
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Про це йдеться на сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише Район.Рожище.
Під час засідання Рожищенського районного суду свою вину жінка визнала повністю та пояснила, що дійсно почала зловживати спиртними напоями. В подальшому обіцяла більше уваги приділяти вихованню сина.
Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.184 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
Також стягнути з неї в дохід держави 352 (триста пятдесят два) гривні 40 копійок судового збору.
Головне фото ілюстративне.
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