Судили волинянку, яка пиячила і не доглядала сина





Про це йдеться на сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише



Під час засідання Рожищенського районного суду свою вину жінка визнала повністю та пояснила, що дійсно почала зловживати спиртними напоями. В подальшому обіцяла більше уваги приділяти вихованню сина.



Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.184 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.



Також стягнути з неї в дохід держави 352 (триста пятдесят два) гривні 40 копійок судового збору.



Головне фото ілюстративне .

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