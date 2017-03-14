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Судили волинянку, яка пиячила і не доглядала сина

Судили волинянку, яка пиячила і не доглядала сина
У Рожищі жінка сплатить 1700 гривень штрафу через те, що не виконувала своїх батьківських обов’язків.

Про це йдеться на сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише Район.Рожище.

Під час засідання Рожищенського районного суду свою вину жінка визнала повністю та пояснила, що дійсно почала зловживати спиртними напоями. В подальшому обіцяла більше уваги приділяти вихованню сина.

Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.184 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

Також стягнути з неї в дохід держави 352 (триста пятдесят два) гривні 40 копійок судового збору.

Головне фото ілюстративне.

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Теги: суд, волинянка
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