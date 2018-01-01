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У «Промені» виступить Сергій Бабкін*

У «Промені» виступить Сергій Бабкін*
У РЦ «Промінь» відбудеться концерт знаменитого артиста Сергія Бабкіна.

Музикант, актор, тренер-переможець проекту «Голос країни-8» Сергій Бабкін вирушає у великий всеукраїнський тур на підтримку свого нового альбому «Музасфера».

У вересні Бабкін презентує свій 13-й за рахунком і перший повністю україномовний альбом «Музасфера». До трек-листа платівки увійдуть легендарні «Де би я», «Хто далі йде» і ще 12 нових пісень, що створюють неймовірну атмосферу, в яку можна буде зануритися на концерті: світ ідей, музики та містики Бабкіна.

Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У «Промені» виступить Сергій Бабкін*

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Теги: РЦ «Промінь»
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