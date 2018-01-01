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Жінка знайшла в дивані тіло власного батька

Жінка знайшла в дивані тіло власного батька
В Херсоні поліцейські затримали чоловіка, який вбив свого тестя.

До поліції звернулася місцева жителька і повідомила, що у неї кілька днів тому помер батько, тіло якого лежить в дивані, - інформує ГУНП у Херсонській області.

Правоохоронці під час огляду будинку в розкладному дивані виявили тіло 63-річного чоловіка, замотане в поліетиленову плівку. На шиї загиблого виднілися сліди від удушення. В будинку на той час знаходився 33-річний співмешканець доньки загиблого.

Попередньо встановлено, що під час домашнього конфлікту зять задушив тестя ременем, після чого обмотав тіло плівкою і поклав у диван, де воно і пролежало кілька днів. Остаточну причину смерті чоловіка має встановити судово-медична експертиза.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини події, зловмисник затриманий. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.




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Теги: вбивство, диван, тіло, чоловік
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