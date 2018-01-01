Юні шацькі дзюдоїсти стали призерами всеукраїнського турніру

Шацький спортивний клуб «Торнадо» із столиці України повернувся з новою перемогою.1-2 грудня 2018 року відбувся відкритий всеукраїнський турнір “VII Дитячий Фестиваль дзюдо” серед юнаків та дівчат, що проходив в легкоатлетичному манежі м.Київ, - повідомили у Шацькій райдержадміністрації.Так, участь у турнірі взяли вихованці Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник Самолюк Роман Васильович).Всього в турнірі взяло участь до 1000 спортсменів з усіх областей України, а також з Латвії і Білорусі.Всі спортсмени шацького клубу змагалися за право бути кращими.Учасники, які показали кращі результати у своїх вагових категоріях, серед яких:Переможців нагородили пам’ятними медалями та дипломами.