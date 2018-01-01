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Юні шацькі дзюдоїсти стали призерами всеукраїнського турніру

Юні шацькі дзюдоїсти стали призерами всеукраїнського турніру
Шацький спортивний клуб «Торнадо» із столиці України повернувся з новою перемогою.

1-2 грудня 2018 року відбувся відкритий всеукраїнський турнір “VII Дитячий Фестиваль дзюдо” серед юнаків та дівчат, що проходив в легкоатлетичному манежі м.Київ, - повідомили у Шацькій райдержадміністрації.

Так, участь у турнірі взяли вихованці Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник Самолюк Роман Васильович).

Всього в турнірі взяло участь до 1000 спортсменів з усіх областей України, а також з Латвії і Білорусі.

Всі спортсмени шацького клубу змагалися за право бути кращими.

Учасники, які показали кращі результати у своїх вагових категоріях, серед яких:

Роман Самолюк (2 місце); Назар Горніч, Назар Самолюк, Анна Самолюк та Ілля Черв'як (3 місце).

Переможців нагородили пам’ятними медалями та дипломами.

Юні шацькі дзюдоїсти стали призерами всеукраїнського турніру
Юні шацькі дзюдоїсти стали призерами всеукраїнського турніру
Юні шацькі дзюдоїсти стали призерами всеукраїнського турніру
Юні шацькі дзюдоїсти стали призерами всеукраїнського турніру
Юні шацькі дзюдоїсти стали призерами всеукраїнського турніру

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Теги: спорт, дзюдо
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