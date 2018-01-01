Юні шацькі дзюдоїсти стали призерами всеукраїнського турніру
Сьогодні, 18:31
Шацький спортивний клуб «Торнадо» із столиці України повернувся з новою перемогою.
1-2 грудня 2018 року відбувся відкритий всеукраїнський турнір “VII Дитячий Фестиваль дзюдо” серед юнаків та дівчат, що проходив в легкоатлетичному манежі м.Київ, - повідомили у Шацькій райдержадміністрації.
Так, участь у турнірі взяли вихованці Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник Самолюк Роман Васильович).
Всього в турнірі взяло участь до 1000 спортсменів з усіх областей України, а також з Латвії і Білорусі.
Всі спортсмени шацького клубу змагалися за право бути кращими.
Учасники, які показали кращі результати у своїх вагових категоріях, серед яких:
Роман Самолюк (2 місце); Назар Горніч, Назар Самолюк, Анна Самолюк та Ілля Черв'як (3 місце).
Переможців нагородили пам’ятними медалями та дипломами.
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1-2 грудня 2018 року відбувся відкритий всеукраїнський турнір “VII Дитячий Фестиваль дзюдо” серед юнаків та дівчат, що проходив в легкоатлетичному манежі м.Київ, - повідомили у Шацькій райдержадміністрації.
Так, участь у турнірі взяли вихованці Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник Самолюк Роман Васильович).
Всього в турнірі взяло участь до 1000 спортсменів з усіх областей України, а також з Латвії і Білорусі.
Всі спортсмени шацького клубу змагалися за право бути кращими.
Учасники, які показали кращі результати у своїх вагових категоріях, серед яких:
Роман Самолюк (2 місце); Назар Горніч, Назар Самолюк, Анна Самолюк та Ілля Черв'як (3 місце).
Переможців нагородили пам’ятними медалями та дипломами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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