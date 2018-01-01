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П'яна волинянка штрикнула ножем кавалера

П'яна волинянка штрикнула ножем кавалера
Судитимуть волинянку, яка ледь не зарізала співмешканця.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Володимир-Волинська місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 31-річною мешканкою тяжких тілесних ушкоджень співмешканцю.

Судима уже за такий злочин (минулого разу жертвою був її тодішній чоловік) нетвереза жінка увечері 29 жовтня цього року на кухні помешкання на вулиці Марка Черемшини у Володимирі-Волинському під час конфлікту вдарила потерпілого ножем у живіт.

На щастя, він вижив.

Зловмисницю обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, й невдовзі вона постане перед судом, який і обере їй міру покарання.

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Теги: кримінал, Волинь
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