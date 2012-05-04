У селі під Луцьком – дорожній конфлікт. ВІДЕО
Сьогодні, 15:44
Жителька села Прилуцьке Ківерцівського району скаржиться на робітників, які ремонтують дорогу біля її будинку.
Жінка стверджує, що ті часто байдикують і не працюють за графіком, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
"450 метрів дороги можна було давним-давно зробити, а не такими темпами. Вони (робітники, - ред) приходять на роботу коли їм захочеться, десь в 11 годин приїздять, а о 16 їдуть. Мотивують це тим, що їм далеко їхати", - розповідає місцева жителька Оксана.
Працівники, які ремонтують вулицю Богуна розповідають, що мусять зважати на погодні умови, а інколи приходиться довго чекати матеріали для роботи.
Сільський голова каже, що дорогу ремонтують як треба.
Деталі – у сюжеті:
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Жінка стверджує, що ті часто байдикують і не працюють за графіком, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
"450 метрів дороги можна було давним-давно зробити, а не такими темпами. Вони (робітники, - ред) приходять на роботу коли їм захочеться, десь в 11 годин приїздять, а о 16 їдуть. Мотивують це тим, що їм далеко їхати", - розповідає місцева жителька Оксана.
Працівники, які ремонтують вулицю Богуна розповідають, що мусять зважати на погодні умови, а інколи приходиться довго чекати матеріали для роботи.
Сільський голова каже, що дорогу ремонтують як треба.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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