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У селі під Луцьком – дорожній конфлікт. ВІДЕО

У селі під Луцьком – дорожній конфлікт. ВІДЕО
Жителька села Прилуцьке Ківерцівського району скаржиться на робітників, які ремонтують дорогу біля її будинку.

Жінка стверджує, що ті часто байдикують і не працюють за графіком, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

"450 метрів дороги можна було давним-давно зробити, а не такими темпами. Вони (робітники, - ред) приходять на роботу коли їм захочеться, десь в 11 годин приїздять, а о 16 їдуть. Мотивують це тим, що їм далеко їхати", - розповідає місцева жителька Оксана.

Працівники, які ремонтують вулицю Богуна розповідають, що мусять зважати на погодні умови, а інколи приходиться довго чекати матеріали для роботи.

Сільський голова каже, що дорогу ремонтують як треба.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: Прилуцьке, конфлікт
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