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У ресторані-караоке «George’s Club» влаштують корпоративні дні*

У ресторані-караоке «George’s Club» влаштують корпоративні дні*
Новий ресторан-караоке «George’s Club», що у Промені, організовує корпоративні дні. Що це значить?

З 21 і до 30 грудня включно ми запрошуємо вас відсвяткувати корпоративний Новий рік у вишуканій атмосфері нового закладу.

В ці дні діятиме святкова програма. Вас розважатиме Santa Dzidzio & внучка, шоу снігурок та DJ.

Також в ресторані-караоке діятиме фотозона, тому ви точно запам’ятаєте це святкування.

Магічний настрій гарантуємо.

Бронювання столиків відбувається на номером телефону: +380 (50) 490 77 14.

Ми знаходимося в РЦ «Промінь», 3 поверх.
Працюємо з 18:00 до 06:00.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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