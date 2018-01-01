У ресторані-караоке «George’s Club» влаштують корпоративні дні*

Новий ресторан-караоке «George’s Club», що у Промені, організовує корпоративні дні. Що це значить?З 21 і до 30 грудня включно ми запрошуємо вас відсвяткувати корпоративний Новий рік у вишуканій атмосфері нового закладу.В ці дні діятиме святкова програма. Вас розважатиме Santa Dzidzio & внучка, шоу снігурок та DJ.Також в ресторані-караоке діятиме фотозона, тому ви точно запам’ятаєте це святкування.Магічний настрій гарантуємо.Бронювання столиків відбувається на номером телефону: +380 (50) 490 77 14.Ми знаходимося в РЦ «Промінь», 3 поверх.Працюємо з 18:00 до 06:00.