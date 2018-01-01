У ресторані-караоке «George’s Club» влаштують корпоративні дні*
Сьогодні, 16:48
Новий ресторан-караоке «George’s Club», що у Промені, організовує корпоративні дні. Що це значить?
З 21 і до 30 грудня включно ми запрошуємо вас відсвяткувати корпоративний Новий рік у вишуканій атмосфері нового закладу.
В ці дні діятиме святкова програма. Вас розважатиме Santa Dzidzio & внучка, шоу снігурок та DJ.
Також в ресторані-караоке діятиме фотозона, тому ви точно запам’ятаєте це святкування.
Магічний настрій гарантуємо.
Бронювання столиків відбувається на номером телефону: +380 (50) 490 77 14.
Ми знаходимося в РЦ «Промінь», 3 поверх.
Працюємо з 18:00 до 06:00.
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З 21 і до 30 грудня включно ми запрошуємо вас відсвяткувати корпоративний Новий рік у вишуканій атмосфері нового закладу.
В ці дні діятиме святкова програма. Вас розважатиме Santa Dzidzio & внучка, шоу снігурок та DJ.
Також в ресторані-караоке діятиме фотозона, тому ви точно запам’ятаєте це святкування.
Магічний настрій гарантуємо.
Бронювання столиків відбувається на номером телефону: +380 (50) 490 77 14.
Ми знаходимося в РЦ «Промінь», 3 поверх.
Працюємо з 18:00 до 06:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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