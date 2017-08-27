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Волинські волонтери зібрали допомогу для дітей-сиріт на Схід

Волинські волонтери зібрали допомогу для дітей-сиріт на Схід
5 листопада в Україні відзначають Міжнародний день волонтера.

Долучитися до свята вирішили і волинські благодійники, які організували чудову акцію в Ківерцях, - пише Район.Ківерці.

"Філія громадської організації «Асоціація інвалідів АТО» зібрала подарунки дітям-сиротам, що проживають на Сході України, – розповідає влонтерр Ірина Куцик.

Іграшки та дитячий одяг поки передали місцевому священику Свято-Покровського собору в Ківерцях. А 9-10 грудня церковники повезуть речі у східні регіони.

До такої акції можуть долучитися всі небайдужі.

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Теги: волонтери, допомога, діти
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