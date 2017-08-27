Волинські волонтери зібрали допомогу для дітей-сиріт на Схід
Сьогодні, 17:50
5 листопада в Україні відзначають Міжнародний день волонтера.
Долучитися до свята вирішили і волинські благодійники, які організували чудову акцію в Ківерцях, - пише Район.Ківерці.
"Філія громадської організації «Асоціація інвалідів АТО» зібрала подарунки дітям-сиротам, що проживають на Сході України, – розповідає влонтерр Ірина Куцик.
Іграшки та дитячий одяг поки передали місцевому священику Свято-Покровського собору в Ківерцях. А 9-10 грудня церковники повезуть речі у східні регіони.
До такої акції можуть долучитися всі небайдужі.
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Долучитися до свята вирішили і волинські благодійники, які організували чудову акцію в Ківерцях, - пише Район.Ківерці.
"Філія громадської організації «Асоціація інвалідів АТО» зібрала подарунки дітям-сиротам, що проживають на Сході України, – розповідає влонтерр Ірина Куцик.
Іграшки та дитячий одяг поки передали місцевому священику Свято-Покровського собору в Ківерцях. А 9-10 грудня церковники повезуть речі у східні регіони.
До такої акції можуть долучитися всі небайдужі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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