Волинські волонтери зібрали допомогу для дітей-сиріт на Схід





Долучитися до свята вирішили і волинські благодійники, які організували чудову акцію в Ківерцях, - пише



"Філія громадської організації «Асоціація інвалідів АТО» зібрала подарунки дітям-сиротам, що проживають на Сході України, – розповідає влонтерр Ірина Куцик.



Іграшки та дитячий одяг поки передали місцевому священику Свято-Покровського собору в Ківерцях. А 9-10 грудня церковники повезуть речі у східні регіони.



До такої акції можуть долучитися всі небайдужі.

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