У Ковелі психічнохворий ледь не спалив помешкання. ФОТО

У Ковелі чоловіка, який ніс загрозу сусідам, доправили на лікування у психлікарню.Сьогодні ковельські патрульні отримали повідомлення про задимлення житла по вулиці Міцкевича, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Дим ішов з однієї з квартир, двері якої ніхто не відчиняв.Рятувальники, які прибули на місце події, вирішили не проникати всередину.Тим часом, інспектори обстежили прилеглу територію та виявили неподалік чоловіка, який проживав за даною адресою. Він, за словами сусідів, мав ознаки психічного розладу і ніс їм загрозу. На прохання полісменів відчинив двері та дозволив зайти всередину.У квартирі був запах горілого, багато попелу, а на газовій плиті тліла занавіска, яку загасили.Патрульні викликали на місце службу газу та медиків. Родичка чоловіка написала заяву, аби його примусово поклали на лікування до психлікарні.У супроводі поліцейського особу доставили до обласного центру та шпиталізували.