На Київщині під час заправки вибухнув автомобіль
Сьогодні, 16:23
На Київщині в селі Крушинка на АЗС під час заправки автомобіля «Газель» вибухнув балон газової установки.
47-річний водій, який перебував в машині, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік перебуває у лікарні, його прооперували, - інформує поліція Київської області.
Працівники поліції, які виїхали на місце, з’ясували, що переобладнання транспорту було законним, що підтверджується відповідними документами.
Триває розслідування, призначені відповідні експертизи.
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47-річний водій, який перебував в машині, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік перебуває у лікарні, його прооперували, - інформує поліція Київської області.
Працівники поліції, які виїхали на місце, з’ясували, що переобладнання транспорту було законним, що підтверджується відповідними документами.
Триває розслідування, призначені відповідні експертизи.
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