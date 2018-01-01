На Київщині під час заправки вибухнув автомобіль





47-річний водій, який перебував в машині, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік перебуває у лікарні, його прооперували, - інформує поліція Київської області.



Працівники поліції, які виїхали на місце, з’ясували, що переобладнання транспорту було законним, що підтверджується відповідними документами.



Триває розслідування, призначені відповідні експертизи.











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