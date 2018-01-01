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На Київщині під час заправки вибухнув автомобіль

На Київщині під час заправки вибухнув автомобіль
На Київщині в селі Крушинка на АЗС під час заправки автомобіля «Газель» вибухнув балон газової установки.

47-річний водій, який перебував в машині, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік перебуває у лікарні, його прооперували, - інформує поліція Київської області.

Працівники поліції, які виїхали на місце, з’ясували, що переобладнання транспорту було законним, що підтверджується відповідними документами.

Триває розслідування, призначені відповідні експертизи.





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Теги: вибух, авто
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