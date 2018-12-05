В Україні буде новий вид соціальної допомоги
Сьогодні, 16:35
Особи, які доглядають за дітьми з важкими захворюваннями, але яким ще не встановлена інвалідність, будуть отримувати нову соціальну допомогу з 1 січня 2019 року.
Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання Кабінету міністрів, - пишуть Факти.
Він зазначив, що уряд під час минулого засідання затвердив порядок надання цієї допомоги.
Андрій Рева також додав, що з 1 грудня всі пенсії, в тому числі по інвалідності, зросли до 1497 грн у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.
Крім того, з наступного року підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, до 1638 грн.
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Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання Кабінету міністрів, - пишуть Факти.
Він зазначив, що уряд під час минулого засідання затвердив порядок надання цієї допомоги.
Андрій Рева також додав, що з 1 грудня всі пенсії, в тому числі по інвалідності, зросли до 1497 грн у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.
Крім того, з наступного року підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, до 1638 грн.
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