В Україні буде новий вид соціальної допомоги





Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання Кабінету міністрів, - пишуть



Він зазначив, що уряд під час минулого засідання затвердив порядок надання цієї допомоги.



Андрій Рева також додав, що з 1 грудня всі пенсії, в тому числі по інвалідності, зросли до 1497 грн у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.



Крім того, з наступного року підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, до 1638 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Особи, які доглядають за дітьми з важкими захворюваннями, але яким ще не встановлена інвалідність, будуть отримувати нову соціальну допомогу з 1 січня 2019 року.Про це повідомив міністр соціальної політикипід час засідання Кабінету міністрів, - пишуть Факти Він зазначив, що уряд під час минулого засідання затвердив порядок надання цієї допомоги.Андрій Рева також додав, що з 1 грудня всі пенсії, в тому числі по інвалідності, зросли до 1497 грн у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.Крім того, з наступного року підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, до 1638 грн.

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