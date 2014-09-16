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Волинський університет – у ТОПі вишів з найбільшою кількістю державників в Україні

Волинський університет – у ТОПі вишів з найбільшою кількістю державників в Україні
Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» склала рейтинг вишів за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету.

У цьому рейтингу Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки потрапив до двадцятки кращих за цим показником.

Навчальний заклад опинився на 16 сходинці.

У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти державного бюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використали дані 2018 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які мають встановлений «пріоритет», що зазначається абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2018 році.

Додамо, що у ТОП-100 потрапив і Луцький національний технічний університет. Він у рейтингу - на 64 місці.

Повну рейтингову таблицю можна переглянути ТУТ.

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Теги: СНУ, освіта, університет, рейтинг
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