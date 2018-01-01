ТРЦ «ПортCity» організовує традиційний «Забіг Миколаїв»*
Сьогодні, 20:18
Новорічні свята у ТРЦ «ПортCity» вже зовсім близько.
16 грудня о 13:00 у ТРЦ «ПортCity» відбудеться вже традиційний щорічний благодійний забіг Миколаїв. У цьому році організатори додали епатажу, окрім традиційних шапок, усі учасники отримають при реєстрації також бороди та новорічні сувеніри.
Переможців забігу, вже традиційно, чекають грошові сертифікати, подарунки від магазину побутової техніки «Фокстрот» та Святого Миколая!
Запрошуємо учасників у костюмах, адже усі «костюмовані бігуни» отримають цінні призи. Кошти вилучені при реєстрації учасників будуть передані дітям з особливими потребами.
Одягайте костюм та прибігайте у ТРЦ «ПортCity» на забіг!
Реєструйтесь на забіг Миколаїв за посиланням: https://athletic-events.com/events/523
Чекайте наступних анонсів!
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16 грудня о 13:00 у ТРЦ «ПортCity» відбудеться вже традиційний щорічний благодійний забіг Миколаїв. У цьому році організатори додали епатажу, окрім традиційних шапок, усі учасники отримають при реєстрації також бороди та новорічні сувеніри.
Переможців забігу, вже традиційно, чекають грошові сертифікати, подарунки від магазину побутової техніки «Фокстрот» та Святого Миколая!
Запрошуємо учасників у костюмах, адже усі «костюмовані бігуни» отримають цінні призи. Кошти вилучені при реєстрації учасників будуть передані дітям з особливими потребами.
Одягайте костюм та прибігайте у ТРЦ «ПортCity» на забіг!
Реєструйтесь на забіг Миколаїв за посиланням: https://athletic-events.com/events/523
Чекайте наступних анонсів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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