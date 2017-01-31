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У Ковелі вандали понищили смітники

У Ковелі вандали понищили смітники
У Ковелі на набережній Турії вандали поглумилися над смітниками – скинули у річку.

Фото цього опублікувала Світлана Івчик у групі «Я люблю Ковель» у Facebook, - пише Район.Ковель.

«Це ж на скільки треба бути гнилою людиною, щоб зробити ось таке...», – написала Світлана у дописі.

Нагадаємо, вандали не вперше нищать смітники на набережній. Перший раз, в грудні 2016 року, у воду скинули 7 смітників. Наймасовіший вандалізм трапився у липні 2017, тоді скинули вже 10 смітників. Також у грудні 2017, вандали «вирвали» бетонні смітники і поставили на лавки.
У Ковелі вандали понищили смітники
У Ковелі вандали понищили смітники
У Ковелі вандали понищили смітники

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Теги: Ковель, вандали, смітник
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