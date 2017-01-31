У Ковелі вандали понищили смітники
Сьогодні, 17:01
У Ковелі на набережній Турії вандали поглумилися над смітниками – скинули у річку.
Фото цього опублікувала Світлана Івчик у групі «Я люблю Ковель» у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Це ж на скільки треба бути гнилою людиною, щоб зробити ось таке...», – написала Світлана у дописі.
Нагадаємо, вандали не вперше нищать смітники на набережній. Перший раз, в грудні 2016 року, у воду скинули 7 смітників. Наймасовіший вандалізм трапився у липні 2017, тоді скинули вже 10 смітників. Також у грудні 2017, вандали «вирвали» бетонні смітники і поставили на лавки.
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Фото цього опублікувала Світлана Івчик у групі «Я люблю Ковель» у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Це ж на скільки треба бути гнилою людиною, щоб зробити ось таке...», – написала Світлана у дописі.
Нагадаємо, вандали не вперше нищать смітники на набережній. Перший раз, в грудні 2016 року, у воду скинули 7 смітників. Наймасовіший вандалізм трапився у липні 2017, тоді скинули вже 10 смітників. Також у грудні 2017, вандали «вирвали» бетонні смітники і поставили на лавки.
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