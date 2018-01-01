У лісі на Волині знайшли дві заховані мисливські рушниці

У зв’язку з мисливським сезоном на Волині триває посилене патрулювання лісу та мисливських угідь.Так, загалом за весь період мисливського сезону склали 304 адмінпротоколи про порушення правил полювання, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Зокрема, 2 грудня під час рейду працівники державної лісової охорони ДП «Любешівське ЛМГ» на території лісового масиву підприємства, що неподалік с. Березна Воля, виявили дві мисливські рушниці, заховані невідомими в чагарниках, та затримали браконьєра.Рушниці для тимчасового зберігання та встановлення їх власників передали у місцевий відділ поліції.Відтак, за весь період сезону полювання по ДП «Любешівське ЛМГ» вилучено 9 одиниць зброї.