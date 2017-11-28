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На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО

На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО
У селі Старовойтове Любомльського району місцеві лісівники встановили автобусну зупинку.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Зазначають, що зупинку встановили працівники ДП «Прибузьке лісове господарство». У селі її потребували вже давно, адже стара своє відслужила.

Таке рішення лісівники прийняли в результаті зустрічей з мешканцями та керівництвом Рівненської ОТГ, у яку входить Старовойтове. На цій зупинці люди очікують транспорт, що прямує до Луцька та районного центру. Тож практично вона ніколи не пустує.

«Сподіваємося, зупинка довгий час збережеться у такому ж стані та приноситиме користь мешканцям місцевої громади», – пишуть лісівники.
На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО

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Теги: зупинка, Волинь, Старовойтове, лісівники
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