На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО
Сьогодні, 19:28
У селі Старовойтове Любомльського району місцеві лісівники встановили автобусну зупинку.
Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Зазначають, що зупинку встановили працівники ДП «Прибузьке лісове господарство». У селі її потребували вже давно, адже стара своє відслужила.
Таке рішення лісівники прийняли в результаті зустрічей з мешканцями та керівництвом Рівненської ОТГ, у яку входить Старовойтове. На цій зупинці люди очікують транспорт, що прямує до Луцька та районного центру. Тож практично вона ніколи не пустує.
«Сподіваємося, зупинка довгий час збережеться у такому ж стані та приноситиме користь мешканцям місцевої громади», – пишуть лісівники.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Зазначають, що зупинку встановили працівники ДП «Прибузьке лісове господарство». У селі її потребували вже давно, адже стара своє відслужила.
Таке рішення лісівники прийняли в результаті зустрічей з мешканцями та керівництвом Рівненської ОТГ, у яку входить Старовойтове. На цій зупинці люди очікують транспорт, що прямує до Луцька та районного центру. Тож практично вона ніколи не пустує.
«Сподіваємося, зупинка довгий час збережеться у такому ж стані та приноситиме користь мешканцям місцевої громади», – пишуть лісівники.
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