На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО





Про це повідомили у



Зазначають, що зупинку встановили працівники ДП «Прибузьке лісове господарство». У селі її потребували вже давно, адже стара своє відслужила.



Таке рішення лісівники прийняли в результаті зустрічей з мешканцями та керівництвом Рівненської ОТГ, у яку входить Старовойтове. На цій зупинці люди очікують транспорт, що прямує до Луцька та районного центру. Тож практично вона ніколи не пустує.



«Сподіваємося, зупинка довгий час збережеться у такому ж стані та приноситиме користь мешканцям місцевої громади», – пишуть лісівники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Старовойтове Любомльського району місцеві лісівники встановили автобусну зупинку.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.Зазначають, що зупинку встановили працівники ДП «Прибузьке лісове господарство». У селі її потребували вже давно, адже стара своє відслужила.Таке рішення лісівники прийняли в результаті зустрічей з мешканцями та керівництвом Рівненської ОТГ, у яку входить Старовойтове. На цій зупинці люди очікують транспорт, що прямує до Луцька та районного центру. Тож практично вона ніколи не пустує.«Сподіваємося, зупинка довгий час збережеться у такому ж стані та приноситиме користь мешканцям місцевої громади», – пишуть лісівники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію