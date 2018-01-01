В Україні від ГРВІ померла людина
Сьогодні, 17:34
В Україні зафіксовано перший у сезоні осінь-зима 2018 року летальний випадок від риновірусної інфекції.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, - пише ТСН.
"Одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
Водночас, де саме сталася трагедія - невідомо. Також зазначається, що летальних випадків від грипу не зареєстровано.
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Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, - пише ТСН.
"Одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
Водночас, де саме сталася трагедія - невідомо. Також зазначається, що летальних випадків від грипу не зареєстровано.
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