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В Україні від ГРВІ померла людина

В Україні від ГРВІ померла людина
В Україні зафіксовано перший у сезоні осінь-зима 2018 року летальний випадок від риновірусної інфекції.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, - пише ТСН.

"Одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Водночас, де саме сталася трагедія - невідомо. Також зазначається, що летальних випадків від грипу не зареєстровано.


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Теги: смерть, ГРВІ
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