В Україні від ГРВІ померла людина





Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, - пише



"Одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.



Водночас, де саме сталася трагедія - невідомо. Також зазначається, що летальних випадків від грипу не зареєстровано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зафіксовано перший у сезоні осінь-зима 2018 року летальний випадок від риновірусної інфекції.Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, - пише ТСН "Одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.Водночас, де саме сталася трагедія - невідомо. Також зазначається, що летальних випадків від грипу не зареєстровано.

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