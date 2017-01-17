Скандал у Луцьку: охоронці магазину завели дитину в «підсобку»

У Луцьку охоронці магазину «Сім23», що на Театральному майдані, запідозрили неповнолітню дівчину у крадіжці продуктів та повели у підсобне приміщення.Про це у соцмережі Facebook написавКушнєр зазначив, що коли був на Театральному майдані, то почув, як неповнолітні телефонували своїм батькам і розповідали, що якийсь невідомий чоловік не у формі забрав їхню подругу у підсобне приміщення, бо ніби то вона «вкрала» у супермаркеті якусь річ.Тож Олексій Кушнєр пішов до підсобного приміщення, де побачив дівчину та чоловіка з жінкою, які повідомили, що вже зателефонували батькам дитини. Натомість Кушнєр викликав поліцію.«Адже зараз трапляється дуже багато випадків, коли охоронці супермаркетів порушують закон, обмежуючи права неповнолітніх. Просто завели неповнолітню дівчину у підсобне приміщення магазину. Неповнолітню дитину у підсобне приміщення!» – йдеться у дописі.Щоправда, поліцейські, які прибули на виклик, за словами Кушнєра, «не побачили у діях охоронців жодних ознак правопорушення».Коментуючи ситуацію, прес-секретар патрульнихзауважила, що і справді у поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів завели у підсобне приміщення.На місці події патрульні встановили, що дівчинка, приблизно 10 років, поклала кілька видів продуктів у свою сумку, намагаючись їх винести, не розрахувавшись. Усе це зафіксували камери спостереження. Працівники магазину сказали дівчинці, що необхідно сконтактувати з її батьками, аби вони розрахувались за це. Вже через кілька хвилин до магазину під’їхав і батько дитини. Він переглянув разом з полісменами запис відео та погодився розрахуватись за взяте дитиною.Тож, за словами речниці патрульних, сторони вирішили розійтись самостійно, без претензій одне до одного.Патрульні ж відібрали необхідні пояснення щодо події та спрямували їх у міськвідділ.У прес-службі мережі "Сім23" ситуацію прокоментували так:"Сьогодні в магазині «Сім23» за допомогою відеоспостереження була виявлена спроба крадіжки товару дитиною (близько 10-12 років). Враховуючи те, що була затримана неповнолітня - охорона в першу чергу зв’язалася з батьком дитини, повідомивши його про ситуацію. Батько попросив не вчиняти ніяких дій, не викликати поліцію, і дочекатися його разом з дитиною в магазині. За 10 хвилин батько приїхав, разом з охороною переглянув запис, визнав вчинок доньки. Пообіцяв вдома провести з дитиною бесіду".Зазначають також, що значну частину крадіжок в мережі магазинів скоюють саме неповнолітні."В такій ситуації охорона діє за законом, і в першу чергу зв’язується з батьками для врегулювання справи. Відносно дівчинки, затриманої на спробі крадіжки, не вчинялося жодних силових дій, їй не погрожували, не лякали, не зачиняли. У батька дитини жодних претензій до дії охорони немає", - додали у прес-службі.