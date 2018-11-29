У Ковелі через законодавчу колізію немає кому стерилізувати бездомних собак

У Ковелі обговорили ситуацію зі стерилізацією собак у місті.Про це на сторінці у Facebook повідомила секретар Ковельської міськрадиПроблему безпритульних тварин обговорювали під час зустрічі представників депутатського корпусу, виконкому, комунальних підприємств та громадських активістів.Своє бачення щодо подальших спільних дій влади та громади висловили заступник міського голови, секретар Віра Федосюк, депутатита, а також директор КП «Добробут»Заслухали й пропозиції громадських активістів, які впродовж кількох років переймаються долею безпритульних тварин в місті: годують, лікують, оплачують стерилізацію та шукають господарів для собак та котів.Заступник міського голови Андрій Товстига наголосив на тому, що Програма поводження з безпритульними тваринами в місті Ковелі наразі не може працювати через певні законодавчі колізії з оформленням права власності на приміщення для стерилізації безпритульних тварин, яке збудоване на території комунального підприємства «Добробут». Ці документи дадуть можливість отримання ліцензії на ведення діяльності з ветеринарної практики. Тому поки що послуг із стерилізації тварин КП «Добробут» надавати не може.Андрій Товстига також наголосив, що відловом і стерилізацією тварин мало б займатися ТзОВ «К. П. «Верес», яке, вигравши тендер з утримання місць загального користування, так і не надавало відповідних послуг. Тож волонтери самотужки займалися відловом собак на території міста, оплачували послуги ветеринара.Проте, з червня 2018 року, коли обов'язки з утримання місць загального користування згідно тендеру взяло на себе КП «Добробут», послуги зі стерилізації тварин, які надавалися ветеринарною клінікою, оплачувалися комунальним підприємством за кошти, передбачені у міському бюджеті Програмою поводження з безпритульними тваринами в місті Ковелі. Завдяки чому вдалося частково призупинити процес збільшення популяції тварин.За півроку простерилізували близько 100 собак. Усі вони мають спеціальні номерні кліпси на вухах, а дані про цих тварин занесені до реєстраційного журналу.Присутні зійшлися на думці, що притулок для утримання бездомних тварин бюджет міста Ковеля «не потягне», бо на це потрібні значні кошти.До прикладу, у Луцьку працює комунальне підприємство «Ласка», яке займається відловом безпритульних тварин, їх вакцинацією, стерелізацією. Рішенням Луцької міськради №49/81 від 29.11.2018 затвердили Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки. Обсяг коштів, необхідних для її реалізації впродовж двох років — понад 14 млн. грн.Зокрема, потреба на 2019 рік становить 6,4 мільйона гривень, з яких 5,6 мільйонів виділили з міського бюджету Луцька, решта коштів будуть отримані за рахунок грантів та соціальних проектів. Гроші спрямовуватимуть на заробітну плату, спецодяг, відлов тварин та всі процедури, пов’язані з ним, ремонт вольєрів, проведення просвітницької діяльності, ідентифікацію тварин, транспортні витрати, засоби дезінфекції та ін.Варто зауважити, що такі функції згідно чинного законодавства можна покласти лише на підприємство, яке є неприбутковим. А на базі ковельського КП «Добробут», у якому планується пункт стерилізації, притулок для тварин не може бути створений. Для цього необхідно буде створити ще й нове підприємство, діяльність якого не пов'язана з отриманням прибутків.Наразі актуальною залишається втілення в життя прийнятої в місті Ковелі Програми поводження з безпритульними тваринами. Громадським активістам запропонували долучитися до її вдосконалення, адже вони на практиці знають, що саме варто змінити, аби вона була дієвою.«Допоки триватиме процес погодження документів та отримання відповідних ліцензій, роботу зі стерилізації тварин треба продовжувати. А також шукати шляхи вилучення великих за розміром тварин з вулиць міста. Адже саме вони можуть становити реальну загрозу оточуючим», – йдеться у дописі.