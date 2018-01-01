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Волинські поліцейські просять допомогти впізнати чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. ФОТО

Волинські поліцейські просять допомогти впізнати чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. ФОТО
Ковельські правоохоронці просять допомогти встановити особу чоловіка, якого обгрунтовано підозрюють у скоєнні крадіжки.

Про це йдеться у на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Facebook.

Будь-яку інформацію, яка допоможе слідству встановити особу зловмисника чи його місцезнаходження, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», (03352)61-6-45, 095-242-67-75.

Конфіденційність гарантовано.
Волинські поліцейські просять допомогти впізнати чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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