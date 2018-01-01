Волинські поліцейські просять допомогти впізнати чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. ФОТО
Сьогодні, 18:34
Ковельські правоохоронці просять допомогти встановити особу чоловіка, якого обгрунтовано підозрюють у скоєнні крадіжки.
Про це йдеться у на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Facebook.
Будь-яку інформацію, яка допоможе слідству встановити особу зловмисника чи його місцезнаходження, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», (03352)61-6-45, 095-242-67-75.
Конфіденційність гарантовано.
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Про це йдеться у на сторінці Ковельського відділу поліції ГУНП у Facebook.
Будь-яку інформацію, яка допоможе слідству встановити особу зловмисника чи його місцезнаходження, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», (03352)61-6-45, 095-242-67-75.
Конфіденційність гарантовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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