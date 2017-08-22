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У Луцьку виступить джазовий колектив із трьох країн

У Луцьку виступить джазовий колектив із трьох країн
У Луцьку виступить джазовий міжнародний проект Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue, який презентує матеріал до свого першого альбому.

Симбіоз трьох країн України, Польщі та Франції, який утворив міжнародний проект Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue, запалюватиме на Jazz Bez 15 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.

Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue – це міжнародний проект, який створили спільно Радек Новіцкі (Radek Nowicki, Польща) i Ману Домерґ (Manu Domergue, Франція). Двоє музикантів багато разів брали участь у мультикультурній події Voicingers у м.Жори (Польща), де вони познайомилися з видатними українськими музикантами Анастасією Литвинюк та Ігорем Гнидиним.

Саме там і народилася ідея створення проекту та відбувся перший спільний концерт джазменів.

Програма виступу складалася з творів Новіцького та Домерґа і була високо оцінена публікою та промоутерами.

На фестивалі Jazz Bez музиканти презентують матеріал, що увійде до їх нього першого альбому. Це буде музика, інспірована книгою Італо Кальвіно «Невидимі Міста».

Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:

14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke
15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku
16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck
У Луцьку виступить джазовий колектив із трьох країн

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Теги: анонс, джаз, музика, Луцьк, фестиваль
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