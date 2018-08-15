Муніципали знесли декілька старих сараїв у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:36
У Луцьку на вулиці Сільській інспектори муніципальної варти знесли декілька сараїв.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Дерев’яні конструкції багато років розміщувалися в цьому дворі без правовстановлюючих та дозвільних документів. Люди використовували їх за власним бажанням, зберігаючи там мотлох та усілякі непотрібні речі.
Інспектори працювали на вулиці Сільській, 5а на підставі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 15.08.2018 року за №514-15 та відповідно до ст. 30 та ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», а також пункту 9.4. «Правил благоустрою міста Луцька».
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Дерев’яні конструкції багато років розміщувалися в цьому дворі без правовстановлюючих та дозвільних документів. Люди використовували їх за власним бажанням, зберігаючи там мотлох та усілякі непотрібні речі.
Інспектори працювали на вулиці Сільській, 5а на підставі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 15.08.2018 року за №514-15 та відповідно до ст. 30 та ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», а також пункту 9.4. «Правил благоустрою міста Луцька».
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