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Загинув боєць волинської бригади

Загинув боєць волинської бригади
4 грудня у ході бойових дій на Попаснянському напрямку загинув старший солдат, стрілець-помічника гранатометника 2-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 14 ОМБр Богдан Хлівний.

Про це написав український військовий Сергій Сердюк.

Відомо, що Хлівний Богдан Геннадійович 1993 року народження, уродженець міст Кривий Ріг (Дніпропетровська область).

Богдан закінчив Криворізьку спеціалізовану школу № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов, Криворізький технічний коледж НМетАУ. Заочно навчався у ДЮІ МВС України. 29.09.2016 вступив на військову службу за контрактом.

У Кривому Розі 6 грудня оголосили Днем жалоби.




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Теги: Богдан Хлівний, 14 омбр, смерть, війна
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