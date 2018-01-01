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На центральному ринку Луцька ліквідували «наливайку». ФОТО

На центральному ринку Луцька ліквідували «наливайку». ФОТО
На Центральному ринку Луцька муніципали виявили чоловіка, який торгував сурогатом.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Факт продажу забороненої продукції вони побачили у торгівельному павільйоні №544, де підприємницьку діяльність здійснює громадянин Романюк.

Сурогатом він торгував з «під-полиці». Схема працювала лише для «своїх» клієнтів. І саме в момент продажу алкогольної продукції одному з покупців, інспектори зафіксували порушення.

На центральному ринку Луцька ліквідували «наливайку». ФОТО
На центральному ринку Луцька ліквідували «наливайку». ФОТО
На центральному ринку Луцька ліквідували «наливайку». ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк
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