На центральному ринку Луцька ліквідували «наливайку». ФОТО
Сьогодні, 20:58
На Центральному ринку Луцька муніципали виявили чоловіка, який торгував сурогатом.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Факт продажу забороненої продукції вони побачили у торгівельному павільйоні №544, де підприємницьку діяльність здійснює громадянин Романюк.
Сурогатом він торгував з «під-полиці». Схема працювала лише для «своїх» клієнтів. І саме в момент продажу алкогольної продукції одному з покупців, інспектори зафіксували порушення.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Факт продажу забороненої продукції вони побачили у торгівельному павільйоні №544, де підприємницьку діяльність здійснює громадянин Романюк.
Сурогатом він торгував з «під-полиці». Схема працювала лише для «своїх» клієнтів. І саме в момент продажу алкогольної продукції одному з покупців, інспектори зафіксували порушення.
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