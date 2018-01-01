На центральному ринку Луцька ліквідували «наливайку». ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Факт продажу забороненої продукції вони побачили у торгівельному павільйоні №544, де підприємницьку діяльність здійснює громадянин Романюк.



Сурогатом він торгував з «під-полиці». Схема працювала лише для «своїх» клієнтів. І саме в момент продажу алкогольної продукції одному з покупців, інспектори зафіксували порушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Центральному ринку Луцька муніципали виявили чоловіка, який торгував сурогатом.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Факт продажу забороненої продукції вони побачили у торгівельному павільйоні №544, де підприємницьку діяльність здійснює громадянин Романюк.Сурогатом він торгував з «під-полиці». Схема працювала лише для «своїх» клієнтів. І саме в момент продажу алкогольної продукції одному з покупців, інспектори зафіксували порушення.

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