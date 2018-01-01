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Лучан здивувала маршрутка, яка їздила тротуаром біля входу до ЦУМу. ВІДЕО

Лучан здивувала маршрутка, яка їздила тротуаром біля входу до ЦУМу. ВІДЕО
У центрі Луцька вечірньої пори маршрутка №10 роз’їжджала по пішохідному тротуарі біля входу до ЦУМу.

Про це пише «ВолиньUA».

Маршрутка №1 припинила рух, імовірно, з технічних причин. Допомогти колезі вирішив водій маршрутки №10, який увімкнувши аварійні вогні, заїхав на пішохідну частину просто біля входу до ЦУМу.

Перехожих цей випадок дуже здивував. Люди вирішили поцікавитися, що трапилось, однак у відповідь почули лайку.


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Теги: маршрутка, Луцьк
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