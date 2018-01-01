Лучан здивувала маршрутка, яка їздила тротуаром біля входу до ЦУМу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
У центрі Луцька вечірньої пори маршрутка №10 роз’їжджала по пішохідному тротуарі біля входу до ЦУМу.
Про це пише «ВолиньUA».
Маршрутка №1 припинила рух, імовірно, з технічних причин. Допомогти колезі вирішив водій маршрутки №10, який увімкнувши аварійні вогні, заїхав на пішохідну частину просто біля входу до ЦУМу.
Перехожих цей випадок дуже здивував. Люди вирішили поцікавитися, що трапилось, однак у відповідь почули лайку.
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Про це пише «ВолиньUA».
Маршрутка №1 припинила рух, імовірно, з технічних причин. Допомогти колезі вирішив водій маршрутки №10, який увімкнувши аварійні вогні, заїхав на пішохідну частину просто біля входу до ЦУМу.
Перехожих цей випадок дуже здивував. Люди вирішили поцікавитися, що трапилось, однак у відповідь почули лайку.
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