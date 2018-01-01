Лучан здивувала маршрутка, яка їздила тротуаром біля входу до ЦУМу. ВІДЕО





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Маршрутка №1 припинила рух, імовірно, з технічних причин. Допомогти колезі вирішив водій маршрутки №10, який увімкнувши аварійні вогні, заїхав на пішохідну частину просто біля входу до ЦУМу.



Перехожих цей випадок дуже здивував. Люди вирішили поцікавитися, що трапилось, однак у відповідь почули лайку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька вечірньої пори маршрутка №10 роз’їжджала по пішохідному тротуарі біля входу до ЦУМу.Про це пише « ВолиньUA ».Маршрутка №1 припинила рух, імовірно, з технічних причин. Допомогти колезі вирішив водій маршрутки №10, який увімкнувши аварійні вогні, заїхав на пішохідну частину просто біля входу до ЦУМу.Перехожих цей випадок дуже здивував. Люди вирішили поцікавитися, що трапилось, однак у відповідь почули лайку.

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