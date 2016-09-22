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Зловили розбишаку, який понищив футбольне поле на Волині

Зловили розбишаку, який понищив футбольне поле на Волині
Працівники поліції встановили особу зловмисника, який пошкодив футбольне поле у селі Купичів на Волині.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Турійського відділення поліції у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, до поліції надійшла інформація від небайдужих громадян, що хтось заїхав на трав’яне покриття шкільного футбольного майданчика села Купичів та пошкодив його.

Правоохоронці встановили особу правопорушника, яким виявився місцевий житель 1985 року народження.

Поліцейські з’ясували, що водій керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. В результаті на чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння). Санкція статті передбачає накладення штрафу на водія обсягом 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік, який буде скеровано до Турійського районного суду.

«Окрім цього, вирішується питання про притягнення водія-правопорушника до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП, оскільки, згідно п. 1 ст. 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до об'єктів благоустрою відносяться майданчики, а, згідно п. 2 ст. 16 цього Закону, на об'єктах благоустрою забороняється пошкоджувати або знищувати газони», - йдеться у повідомленні.

Зловили розбишаку, який понищив футбольне поле на Волині
Зловили розбишаку, який понищив футбольне поле на Волині
Зловили розбишаку, який понищив футбольне поле на Волині
Зловили розбишаку, який понищив футбольне поле на Волині

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Теги: водій, порушення, алкоголь
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