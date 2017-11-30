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Забув, що таке спокійне життя, - волинський волонтер

Забув, що таке спокійне життя, - волинський волонтер
У Міжнародний день волонтера на Волині журналісти з’ясовували, наскільки важливі люди доброї волі та чому вони не полишають цієї роботи роками.

Про це пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера ТВ.

У житті учасника бойових дій на сході Руслана Кашаюка волонтери відіграли надзвичайно велику роль. Свого часу, коли боєць через поранення повернувся додому, у нього стався інсульт і саме волонтери повернули його до нормального життя. А загалом, каже Руслан, без волонтерів хлопці, які захищають нашу країну від ворога, були б у неймовірній скруті.

Лучанин Руслан Теліпський – віддавна волонтер. А з часів Майдану та початку бойових дій на сході йому взагалі довелось забути, що таке спокійне життя чи нормований робочий графік. Задля цього Руслан відмовився від багатьох життєвих благ, та він запевняє, що ні секунди не жалкує, бо вважає це своїм громадянським обов’язком.

Детальніше про невтомну працю волинських волонтерів – у відео.



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Теги: волонтери, Волинь
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