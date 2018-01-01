6 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні святкує заступник директора з організаційно-творчої роботи в Палаці учнівської молоді Олена Балабашик (на фото).
Також день народження відзначають заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, громадський активіст Дмитро Климук, ведуча Наталка Войтович, тренер-викладач відділення легкої атлетики ВОШВСМ Олег Вагнер та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.
6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.
ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!
Також 6 грудня – День Збройних Сил України.
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Також день народження відзначають заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, громадський активіст Дмитро Климук, ведуча Наталка Войтович, тренер-викладач відділення легкої атлетики ВОШВСМ Олег Вагнер та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.
6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.
ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!
Також 6 грудня – День Збройних Сил України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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