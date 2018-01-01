6 грудня на Волині: гортаючи календар

Олена Балабашик (на фото).



Також день народження відзначають заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, громадський активіст Дмитро Климук, ведуча Наталка Войтович, тренер-викладач відділення легкої атлетики ВОШВСМ Олег Вагнер та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.



6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.



ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!



Також 6 грудня – День Збройних Сил України.

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