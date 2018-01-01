Савченко просить Міноборони допомогти родині Героя

Голова Волинської ОДАзвернувся із листом до департаменту фінансів Міноборони, де просить допомогти родині волинського воїнаПро це йдеться у повідомленні на сторінці Савченка у соціальній мережі Facebook.«На жаль, обороняючи державу загинуло тисячі українців, а серед них – майже дві сотні волинян. Чимало життєвих доль назавжди змінила війна. Багато родин залишилися без батька, чоловіка, сина… Кожного з них пам’ятає держава та українці, усіляко допомагаючи та підтримуючи їх родини», - зазначив Савченко.За його словами, є багато історій про мужність та героїзм наших Героїв, що віддали життя за Україну. І кожна з них повинна бути почута.Зокрема історія старшого солдата Івана Тричука, який Указом президента Українинагороджений за особисту мужність та героїзм, проявлені в боях за населені пункти Хрящувате та Новосвітлівку орденом «За мужність» ІІІ ступеня. На жаль, після повернення додому в 2014 році, в Івана Тричука стався епілептичний напад, він потрапив у госпіталь, де його було знайдено мертвим (удушення).На жаль, родина Героя (та двоє малолітніх дітей), у зв’язку зі смертю у військовому госпіталі, не отримала свого часу виплату одноразової допомоги та належні пільги.Згодом, таки вдалося отримати висновок Центральної військово-лікарської комісії (далі – ЦВЛК) Міністерства оборони України (протокол від 30.07.2018 № 2099) про встановлення причинного зв’язку захворювання і смерті її чоловіка із захистом Батьківщини, який доводить, що причина смерті – наслідок епілептичного приступу та посттравматичного синдрому. Таким чином, родина отримала статус «Члена сім’ї загиблого».Тож в ОДА вирішили не стояти осторонь та надіслали лист на адресу департаменту фінансів Міністерства оборони України, де просять прийняти рішення, враховуючи усі обставини справи.«Так, у Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», зазначено, що одноразова грошова допомога – гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які, згідно з цим Законом, мають право на її отримання в разі смерті військовослужбовця, внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби (захистом Батьківщини). 12 вересня 2018 року вдова, Тричук М.В., отримала статус і відповідне посвідчення «Члена сім’ї загиблого», а тому гарантії поширюються на неї та її дітей.Вважаю, що при вирішенні питання виплати одноразової грошової допомоги сім’ї Тричука І.І., слід врахувати висновки ЦВЛК Міноборони. Відповідно до п. 4.6 наказу Міноборони від 14.08.2014 № 530 висновок військово-лікарської комісії є єдиним документом, що встановлює причинний зв'язок смерті військовослужбовця, і який приймається на підставі всіх даних, що стосуються смерті.», - йдеться у листі за підписом голови ОДА, адресованому департаменту фінансів Міністерства оборони України.«Адже маю честь бути знайомим з дружиною загиблого Мариною Тричук та його донечками. Познайомився навесні цього року під час робочої поїздки у Ратнівський район, де вони проживають. Тоді пані Марина розповіла, що районна влада зі своєї сторони завжди підтримує їх як матеріально, так і морально. Вважаю обов’язком кожного піклуватись про родини Героїв. Тож залишається сподіватись, що Комісія Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, прийме позитивне рішення», - додав глава ОДА.