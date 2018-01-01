Майстер із Луцька шиє костюми для арабських принців і зірок
Сьогодні, 06:59
Елегантні костюми і сорочки для лучанина Руслана Лазарева - не просто хобі, а справжня пристрасть. Серед його клієнтів - арабські принци, відомі актори та співаки.
Про це повідомляє Сегодня.
Кожен костюм - ручної роботи. Кутюр'є Руслан Лазарев тривалий час навчався і працював в Італії. Став лауреатом одного з найпрестижніших в світі конкурсів серед кравців «Золоті ножиці». Тепер повернувся в Україну, мріє відкрити дизайнерську майстерню в рідному Луцьку.
Серед кращих тканин і ниток він вибирає матеріал для свого майбутнього творіння. Елегантні костюми і сорочки для Руслана Лазарева - не просто хобі, а справжня пристрасть.
За фахом хореограф, за покликом кутюр'є - в швейному справі 20 років. Скільки костюмів створив, не знає. Але жартує, що свій серед сотень пізнає відразу.
На італійській мові Руслан пропонує клієнту зробити першу примірку. Цьому навчався в Римі та Мілані у кращих кутюр'є. Починав з прасування.
«Ця праска важить 7 кілограмів, дуже важка. І цією праскою мені доводилося працювати з 7 ранку до 7 вечора», - зізнається він.
За 15 років досяг справжнього успіху. Руслан Лазарев став учасником одного з найпрестижніших конкурсів серед кравців «Золоті ножиці». Згодом шив одяг для принців Саудівської Аравії і співака Деміса Руссоса.
Він все шиє руками. А це – 30 000 стібків голкою в одному костюмі. Сьогодні згадує, як занурився в шиття з головою.
«Почав я перешивати якісь речі в 80-роках, як колись було. Не було нічого, а потім, як прийшов зі служби, почав шити шкіру, тому що теж модно було», - згадує Лазарев.
Тепер про те, що модно, радиться з дружиною. Він її особистий дизайнер, вона - його піар-менеджер і муза.
«Я дуже пишаюся ним, я його дуже люблю, і його старання все дуже ціную. Я раніше абсолютно цим не цікавилася, скажу відверто. Я люблю спортивний стиль: джинси, кроссовочки. А зараз я переглядаю журнали, цікавлюся фешн-індустрією», - говорить дружина Ольга Куліш.
Тепер дружина і тканину допомагає вибирати, а також аксесуари для костюмів шиє.
У сім'ї - багато постійних клієнтів. Дмитро - один з них.
«Після цього костюма одягати якийсь інший, чесно кажучи ... Дуже швидко звикаєш до комфорту, що ти добре виглядаєш в ньому. І цю впевненість ні на що не хочеш міняти», - розповідає майстер з пошиття взуття Дмитро Харчук.
Так вийшов ще один тандем. Руслан - шиє одяг, а Дмитро - пропонує до костюмів взуття. Теж ручної роботи. Тепер розмірковують і про відкриття власної дизайнерської майстерні.
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Про це повідомляє Сегодня.
Кожен костюм - ручної роботи. Кутюр'є Руслан Лазарев тривалий час навчався і працював в Італії. Став лауреатом одного з найпрестижніших в світі конкурсів серед кравців «Золоті ножиці». Тепер повернувся в Україну, мріє відкрити дизайнерську майстерню в рідному Луцьку.
Серед кращих тканин і ниток він вибирає матеріал для свого майбутнього творіння. Елегантні костюми і сорочки для Руслана Лазарева - не просто хобі, а справжня пристрасть.
За фахом хореограф, за покликом кутюр'є - в швейному справі 20 років. Скільки костюмів створив, не знає. Але жартує, що свій серед сотень пізнає відразу.
На італійській мові Руслан пропонує клієнту зробити першу примірку. Цьому навчався в Римі та Мілані у кращих кутюр'є. Починав з прасування.
«Ця праска важить 7 кілограмів, дуже важка. І цією праскою мені доводилося працювати з 7 ранку до 7 вечора», - зізнається він.
За 15 років досяг справжнього успіху. Руслан Лазарев став учасником одного з найпрестижніших конкурсів серед кравців «Золоті ножиці». Згодом шив одяг для принців Саудівської Аравії і співака Деміса Руссоса.
Він все шиє руками. А це – 30 000 стібків голкою в одному костюмі. Сьогодні згадує, як занурився в шиття з головою.
«Почав я перешивати якісь речі в 80-роках, як колись було. Не було нічого, а потім, як прийшов зі служби, почав шити шкіру, тому що теж модно було», - згадує Лазарев.
Тепер про те, що модно, радиться з дружиною. Він її особистий дизайнер, вона - його піар-менеджер і муза.
«Я дуже пишаюся ним, я його дуже люблю, і його старання все дуже ціную. Я раніше абсолютно цим не цікавилася, скажу відверто. Я люблю спортивний стиль: джинси, кроссовочки. А зараз я переглядаю журнали, цікавлюся фешн-індустрією», - говорить дружина Ольга Куліш.
Тепер дружина і тканину допомагає вибирати, а також аксесуари для костюмів шиє.
У сім'ї - багато постійних клієнтів. Дмитро - один з них.
«Після цього костюма одягати якийсь інший, чесно кажучи ... Дуже швидко звикаєш до комфорту, що ти добре виглядаєш в ньому. І цю впевненість ні на що не хочеш міняти», - розповідає майстер з пошиття взуття Дмитро Харчук.
Так вийшов ще один тандем. Руслан - шиє одяг, а Дмитро - пропонує до костюмів взуття. Теж ручної роботи. Тепер розмірковують і про відкриття власної дизайнерської майстерні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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