Майстер із Луцька шиє костюми для арабських принців і зірок

Руслана Лазарева - не просто хобі, а справжня пристрасть. Серед його клієнтів - арабські принци, відомі актори та співаки.



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Кожен костюм - ручної роботи. Кутюр'є Руслан Лазарев тривалий час навчався і працював в Італії. Став лауреатом одного з найпрестижніших в світі конкурсів серед кравців «Золоті ножиці». Тепер повернувся в Україну, мріє відкрити дизайнерську майстерню в рідному Луцьку.



Серед кращих тканин і ниток він вибирає матеріал для свого майбутнього творіння. Елегантні костюми і сорочки для Руслана Лазарева - не просто хобі, а справжня пристрасть.



За фахом хореограф, за покликом кутюр'є - в швейному справі 20 років. Скільки костюмів створив, не знає. Але жартує, що свій серед сотень пізнає відразу.



На італійській мові Руслан пропонує клієнту зробити першу примірку. Цьому навчався в Римі та Мілані у кращих кутюр'є. Починав з прасування.



«Ця праска важить 7 кілограмів, дуже важка. І цією праскою мені доводилося працювати з 7 ранку до 7 вечора», - зізнається він.



За 15 років досяг справжнього успіху. Руслан Лазарев став учасником одного з найпрестижніших конкурсів серед кравців «Золоті ножиці». Згодом шив одяг для принців Саудівської Аравії і співака Деміса Руссоса.



Він все шиє руками. А це – 30 000 стібків голкою в одному костюмі. Сьогодні згадує, як занурився в шиття з головою.



«Почав я перешивати якісь речі в 80-роках, як колись було. Не було нічого, а потім, як прийшов зі служби, почав шити шкіру, тому що теж модно було», - згадує Лазарев.



Тепер про те, що модно, радиться з дружиною. Він її особистий дизайнер, вона - його піар-менеджер і муза.



«Я дуже пишаюся ним, я його дуже люблю, і його старання все дуже ціную. Я раніше абсолютно цим не цікавилася, скажу відверто. Я люблю спортивний стиль: джинси, кроссовочки. А зараз я переглядаю журнали, цікавлюся фешн-індустрією», - говорить дружина Ольга Куліш.



Тепер дружина і тканину допомагає вибирати, а також аксесуари для костюмів шиє.



У сім'ї - багато постійних клієнтів. Дмитро - один з них.



«Після цього костюма одягати якийсь інший, чесно кажучи ... Дуже швидко звикаєш до комфорту, що ти добре виглядаєш в ньому. І цю впевненість ні на що не хочеш міняти», - розповідає майстер з пошиття взуття Дмитро Харчук.



Так вийшов ще один тандем. Руслан - шиє одяг, а Дмитро - пропонує до костюмів взуття. Теж ручної роботи. Тепер розмірковують і про відкриття власної дизайнерської майстерні.



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