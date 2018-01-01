«Битва університетів» у Луцьку: назвали переможця. ФОТО

У Луцьку обрали кращий заклад вищої освіти. Фінал першого міського конкурсу «Битва університетів та коледжів» відбувся 5 грудня.Про це повідомили у департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради.Протягом двох тижнів за звання кращого вишу запекло змагались Луцький національний технічний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Волинський коледж Національного університету харчових технологій, Луцький кооперативний коледж, Луцький педагогічний коледж, Луцький інститут розвитку людини університету «Україна», Технічний коледж Луцького НТУ, Академія рекреаційних технологій і права.Програма битви була дуже насичена та включала велику кількість конкурсів – інтелектуальних, спортивних, творчих та гумористичних.Фінальний етап передбачав змагання студентів у дотепності та гуморі. Результати студентської ліги гумору стали вирішальними, адже розрив у балах між навчальними закладами був мінімальний.Гостями фінальної програми стала команда «Збірна Ювілейного» – переможці телешоу «Розсміши коміка», чемпіони Рівненської ліги сміху сезону 2016 року, віце-чемпіони Одеської ліги сміху 2017 року.За підсумками всіх змагань конкурсу титул кращого закладу вищої освіти 2019 року та 30 тисяч гривень на реалізацію молодіжного проекту здобув Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Друге місце посів Луцький національно технічний університеті, а третє - Луцький педагогічний коледж.«Битва університетів та коледжів» – це загальноміський конкурс, який розпочався 26 листопада. Включає у себе інтелектуальні, спортивні, творчі та гумористичні завдання, які побудовані таким чином, що студенти коледжів і університетів мають рівні шанси для перемоги. У конкурсі зголосилося брати участь 8 команд.