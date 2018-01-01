На Рівненщині СБУ допитує священиків Московського патріархату





Поки що вони допитуються як свідки, - повідомляє



«Сьогодні було викликано 12 священиків в якості свідків у відкритому кримінальному провадженні, яке розслідують слідчі СБУ у Рівненській області. Враховуючи статтю 222 КПКУ та статтю 387 КК України, я наразі не можу надати відомості щодо особливостей досудового розслідування, оскільки в мене немає дозволу слідчого на оприлюднення відомостей досудового розслідування», – каже прес-секретар УСБУ у Рівненській області Інна Ілючок.







Як повідомив єпископ Дубенський Пимен (Воят), священиків покликали на допит у справах за ст. 111 (Державна зрада) та ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань, а саме "дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі").



Також він сказав, що на допит за повісткою викликали 12 священиків, ще двох – усно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині працівники СБУ допитували священнослужителів Рівненської та Сарненської єпархій УПЦ МП у провадженні щодо державної зради.Поки що вони допитуються як свідки, - повідомляє ЧаРівне «Сьогодні було викликано 12 священиків в якості свідків у відкритому кримінальному провадженні, яке розслідують слідчі СБУ у Рівненській області. Враховуючи статтю 222 КПКУ та статтю 387 КК України, я наразі не можу надати відомості щодо особливостей досудового розслідування, оскільки в мене немає дозволу слідчого на оприлюднення відомостей досудового розслідування», – каже прес-секретар УСБУ у Рівненській областіЯк повідомив єпископ Дубенський(Воят), священиків покликали на допит у справах за ст. 111 (Державна зрада) та ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань, а саме "дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі").Також він сказав, що на допит за повісткою викликали 12 священиків, ще двох – усно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію