вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині СБУ допитує священиків Московського патріархату

На Рівненщині СБУ допитує священиків Московського патріархату
На Рівненщині працівники СБУ допитували священнослужителів Рівненської та Сарненської єпархій УПЦ МП у провадженні щодо державної зради.

Поки що вони допитуються як свідки, - повідомляє ЧаРівне.

«Сьогодні було викликано 12 священиків в якості свідків у відкритому кримінальному провадженні, яке розслідують слідчі СБУ у Рівненській області. Враховуючи статтю 222 КПКУ та статтю 387 КК України, я наразі не можу надати відомості щодо особливостей досудового розслідування, оскільки в мене немає дозволу слідчого на оприлюднення відомостей досудового розслідування», – каже прес-секретар УСБУ у Рівненській області Інна Ілючок.

На Рівненщині СБУ допитує священиків Московського патріархату


Як повідомив єпископ Дубенський Пимен (Воят), священиків покликали на допит у справах за ст. 111 (Державна зрада) та ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань, а саме "дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі").

Також він сказав, що на допит за повісткою викликали 12 священиків, ще двох – усно.

На Рівненщині СБУ допитує священиків Московського патріархату

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СБУ, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині СБУ допитує священиків Московського патріархату
Сьогодні, 03:44
США відправляють у Чорне море військовий корабель
Сьогодні, 03:09
Філарет відмовився очолити єдину українську церкву
Сьогодні, 01:37
Савченко просить Міноборони допомогти родині Героя
Сьогодні, 00:50
6 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
СБУ розслідує відмову священиків УПЦ МП відспівати дитину в Запоріжжі СБУ розслідує відмову священиків УПЦ МП відспівати дитину в Запоріжжі
12 січень, 04:03
З’явилося відео затримання волинського прикордонника З’явилося відео затримання волинського прикордонника
03 грудень, 21:05
Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію
29 листопад, 11:22
150 доларів за авто: подробиці затримання поліцейського на Волині 150 доларів за авто: подробиці затримання поліцейського на Волині
28 листопад, 21:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині СБУ допитує священиків Московського патріархату
Сьогодні, 03:44
 0
США відправляють у Чорне море військовий корабель
Сьогодні, 03:09
 0
Філарет відмовився очолити єдину українську церкву
Сьогодні, 01:37
 0
Савченко просить Міноборони допомогти родині Героя
Сьогодні, 00:50
 0
6 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8